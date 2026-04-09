الكسكسي إلى الفضاء: عندما تتحول الأكلة الشعبية إلى خيار عالمي

من المطبخ المغاربي إلى الفضاء السحيق



قائمة طعام تعكس الرفاه في الفضاء



رمزية ثقافية تتجاوز الغذاء



مهمة علمية… ولمسة إنسانية



في خطوة لافتة تعكس التحولات في أسلوب حياة رواد الفضاء، كشفت معطيات حديثة عن إدراجضمن قائمة الأطعمة المخصصة لطاقم مهمة Artemis 2، في سابقة تحمل أبعادًا ثقافية وغذائية تتجاوز مجرد الاختيار الغذائي.لم يعد الطعام الفضائي مقتصرًا على الوجبات المجففة والتقليدية، بل أصبح يعكس تنوعًا ثقافيًا واضحًا. ويبدو أن اعتماد طبق مثل الكسكسي، الذي يُعد من أبرز رموز المطبخ في شمال إفريقيا، يندرج ضمن توجه جديد نحوالكسكسي، المعروف بمكوناته المتوازنة من السميد والخضروات واللحم، يمثل وجبة متكاملة غذائيًا، وهو ما يجعله خيارًا منطقيًا في بيئة تتطلب دقة في تلبية الحاجيات الغذائية.تشير المعطيات إلى أن قائمة الطعام في المهمة تشمل مجموعة متنوعة من الأطباق، من بينها:* خبز التورتيلا* لحم مشوي* معكرونة بالجبن* كيش بالخضار* طاجن البروكلي* سلطات وفواكه* حلويات وشوكولاتةكما تتضمن قائمة المشروبات خيارات متعددة، مثل القهوة، الشاي الأخضر، عصائر الفواكه والسموثي، وهو ما يعكس مستوى متقدمًا منداخل المركبة الفضائية.اختيار الكسكسي لا يحمل بعدًا غذائيًا فقط، بل يعكس أيضًا. فهذا الطبق، الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين ويرتبط بعادات اجتماعية عميقة، يجد اليوم مكانه ضمن واحدة من أكثر المهام الفضائية تطورًا.تستمر مهمة Artemis 2 نحو عشرة أيام، وتهدف أساسًا إلى اختبار أنظمة المركبة الفضائية "أوريون" في الفضاء السحيق. غير أن إدراج عناصر من الحياة اليومية، مثل الطعام المتنوع، يعكس اهتمامًا متزايدًا بالجانب الإنساني في استكشاف الفضاء.