40 قتيلاً في حصيلة قصف مدرسة بإيران

وكالات - أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، السبت، بارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة في جنوب إيران إلى 40 قتيلاً، بعد الإعلان في وقت سابق عن سقوط عدد أقل من الضحايا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن فرق الإنقاذ واصلت عمليات البحث تحت الأنقاض لساعات، ما أدى إلى انتشال مزيد من الجثامين، في حين نُقل عدد من المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.
