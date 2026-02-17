Babnet   Latest update 14:09 Tunis

تنظيم عملية بيضاء بسوق الجملة ببئر القصعة لضمان سلامة التجار والوافدين في شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c6547bfe399a3.89244954_okgieljqfmnhp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 17 Février 2026 - 13:20 قراءة: 0 د, 37 ث
      
في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المعظم، تم تنظيم عملية بيضاء بسوق الجملة ببئر القصعة، وذلك بمشاركة أعوان الحماية المدنية وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.

وتهدف هذه العملية، وفق ما ورد بصفحة السوق على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إلى تعزيز الجاهزية ورفع درجة الاستعداد لضمان سلامة التجار والوافدين على السوق، خاصة مع الحركية الكبيرة التي يشهدها خلال شهر رمضان.


وتتمثل هذه العملية في الإسعاف والنجدة والتدخل السريع في الحالات الطارئة و التدخل لإخماد النيران والتعامل الفوري مع أي حادث محتمل مع التأكد من جاهزية المعدات وفرق التدخل و اختبار مخططات الإخلاء ومسالك النجدة داخل السوق، وفق ذات المصدر.


وترتفع الحركية التجارية خلال شهر رمضان في سوق الجملة لا سيما مع ارتفاع وتيرة حركة دخول وخروج الشاحنات لادخال المنتوجات الفلاحية الطازجة أو الخروج من السوق.
الثلاثاء 17 فيفري 2026 | 29 شعبان 1447
