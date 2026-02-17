Babnet   Latest update 15:41 Tunis

الفنان أنور براهم يفتتح الدورة 11 لمهرجان سيكا جاز بالكاف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62497e5f7e2da9.78385090_eqikonlgmjfph.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 17 Février 2026 - 15:25 قراءة: 0 د, 54 ث
      
يعود الفنان التونسي العالمي أنور براهم إلى ركح مهرجان سيكا جاز بالكاف بعد غياب ناهز 11 عاما، إذ يُنتظر أن يحيي حفل افتتاح الدورة 11 من هذه التظاهرة وذلك يوم 30 أفريل 2026 تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للجاز.

ويُصاحب عازف العود أنور براهم في هذا العرض ثلاثة عازفين هم "كلاوس جيسينج" على آلتيْ"الكلارينيت باس" و"الساكسفون" و"بيورن ماير" على آلة "الغيتار باس" واللبناني خالد ياسين على آلتي إيقاع شرقية.


ويُعد أنور براهم من أبرز الموسيقيين التونسيين تأثيرا في جيله، إذ نجح في إرساء مكانة كبرى لآلة العود التقليدية في الشرق الأوسط وذلك ضمن مشهد الجاز المعاصر وموسيقى العالم. وتتأسس تجربته الفنية على حوار موسيقي ثري بين مقامات الموسيقى العربية وجماليات أوروبية وأمريكية شمالية، ما جعله اسما بارزا على ساحة الجاز العالمية.

وتمتدّ المسيرة الفنية لأنور براهم لأكثر من أربعين سنة، ألف خلالها ما لا يقل عن 11 ألبومًا، كما لم يتوقف عن مسار البحث والتجديد في الموسيقى، منطلقا من روح الموسيقى التونسية والعربية وأصالتها متسلّحا بآلة العود ليخترق الحدود الموسيقية الأخرى ويمزج بين التقاليد الموسيقية العربية التي يبلغ عمرها أكثر ألف عام مع موسيقى الجاز الحديثة حاملا رسائل السلام والحرية والعدالة بين البشر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323822

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 17 فيفري 2026 | 29 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:30
18:04
15:35
12:40
07:05
05:39
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
11.32 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-12
21°-9
19°-11
15°-11
17°-10
  • Avoirs en devises 25246,2
  • (16/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38492 DT
  • (16/02)
  • 1 $ = 2,86875 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/02)     960,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>