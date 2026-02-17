الفنان أنور براهم يفتتح الدورة 11 لمهرجان سيكا جاز بالكاف

يعود الفنان التونسي العالمي أنور براهم إلى ركح مهرجان سيكا جاز بالكاف بعد غياب ناهز 11 عاما، إذ يُنتظر أن يحيي حفل افتتاح الدورة 11 من هذه التظاهرة وذلك يوم 30 أفريل 2026 تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للجاز.ويُصاحب عازف العود أنور براهم في هذا العرض ثلاثة عازفين هم "كلاوس جيسينج" على آلتيْ"الكلارينيت باس" و"الساكسفون" و"بيورن ماير" على آلة "الغيتار باس" واللبناني خالد ياسين على آلتي إيقاع شرقية.ويُعد أنور براهم من أبرز الموسيقيين التونسيين تأثيرا في جيله، إذ نجح في إرساء مكانة كبرى لآلة العود التقليدية في الشرق الأوسط وذلك ضمن مشهد الجاز المعاصر وموسيقى العالم. وتتأسس تجربته الفنية على حوار موسيقي ثري بين مقامات الموسيقى العربية وجماليات أوروبية وأمريكية شمالية، ما جعله اسما بارزا على ساحة الجاز العالمية.وتمتدّ المسيرة الفنية لأنور براهم لأكثر من أربعين سنة، ألف خلالها ما لا يقل عن 11 ألبومًا، كما لم يتوقف عن مسار البحث والتجديد في الموسيقى، منطلقا من روح الموسيقى التونسية والعربية وأصالتها متسلّحا بآلة العود ليخترق الحدود الموسيقية الأخرى ويمزج بين التقاليد الموسيقية العربية التي يبلغ عمرها أكثر ألف عام مع موسيقى الجاز الحديثة حاملا رسائل السلام والحرية والعدالة بين البشر.