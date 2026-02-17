بطولة الرابطة الأولى – (مباراة مؤجلة): الترجي يفوز بثلاثية ويتقدم إلى المركز الثاني مؤقتًا
حقق الترجي الرياضي التونسي فوزًا مستحقًا على حساب مستقبل سليمان بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة لحساب الجولة التاسعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي احتضنها ملعب بوجمعة الكميتي بباجة.
وجاءت أهداف اللقاء مبكرًا، حيث افتتح فلوريان دانهو التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن يضيف كسيلة بوعالية الهدف الثاني في الدقيقة 31، فيما عزز محمد أمين بن حميدة النتيجة بهدف ثالث من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+1).
وفي الشوط الثاني، أتيحت لمستقبل سليمان فرصة تقليص الفارق، غير أن جاسر الخميري أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 59.
وبهذا الانتصار، رفع الترجي رصيده إلى 43 نقطة، ليتقدم مؤقتًا إلى المركز الثاني في جدول الترتيب العام، بفارق نقطتين عن المتصدر النادي الافريقي صاحب 45 نقطة.
وينتظر الترجي استكمال مباراتيه المؤجلتين أمام الملعب التونسي يوم السبت بملعب حمادي العقربي برادس، ثم أمام نجم المتلوي يوم 25 فيفري بملعب المتلوي.
في المقابل، تجمد رصيد مستقبل سليمان عند 13 نقطة في المركز الأخير.
الترتيب العام1. النادي الإفريقي – 45 ن
2. الترجي الرياضي – 43 ن
3. الملعب التونسي – 41 ن
4. النادي الصفاقسي – 39 ن
5. الاتحاد المنستيري – 36 ن
6. النجم الساحلي – 30 ن
7. الترجي الجرجيسي – 26 ن
8. نجم المتلوي – 26 ن
9. شبيبة العمران – 25 ن
10. مستقبل المرسى – 25 ن
11. اتحاد بن قردان – 24 ن
12. النادي البنزرتي – 24 ن
13. شبيبة القيروان – 20 ن
14. الأولمبي الباجي – 18 ن
15. مستقبل قابس – 17 ن
16. مستقبل سليمان – 13 ن
وجاءت أهداف اللقاء مبكرًا، حيث افتتح فلوريان دانهو التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن يضيف كسيلة بوعالية الهدف الثاني في الدقيقة 31، فيما عزز محمد أمين بن حميدة النتيجة بهدف ثالث من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+1).
وفي الشوط الثاني، أتيحت لمستقبل سليمان فرصة تقليص الفارق، غير أن جاسر الخميري أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 59.
وبهذا الانتصار، رفع الترجي رصيده إلى 43 نقطة، ليتقدم مؤقتًا إلى المركز الثاني في جدول الترتيب العام، بفارق نقطتين عن المتصدر النادي الافريقي صاحب 45 نقطة.
وينتظر الترجي استكمال مباراتيه المؤجلتين أمام الملعب التونسي يوم السبت بملعب حمادي العقربي برادس، ثم أمام نجم المتلوي يوم 25 فيفري بملعب المتلوي.
في المقابل، تجمد رصيد مستقبل سليمان عند 13 نقطة في المركز الأخير.
الترتيب العام1. النادي الإفريقي – 45 ن
2. الترجي الرياضي – 43 ن
3. الملعب التونسي – 41 ن
4. النادي الصفاقسي – 39 ن
5. الاتحاد المنستيري – 36 ن
6. النجم الساحلي – 30 ن
7. الترجي الجرجيسي – 26 ن
8. نجم المتلوي – 26 ن
9. شبيبة العمران – 25 ن
10. مستقبل المرسى – 25 ن
11. اتحاد بن قردان – 24 ن
12. النادي البنزرتي – 24 ن
13. شبيبة القيروان – 20 ن
14. الأولمبي الباجي – 18 ن
15. مستقبل قابس – 17 ن
16. مستقبل سليمان – 13 ن
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323825