بطولة الرابطة الأولى – (مباراة مؤجلة): الترجي يفوز بثلاثية ويتقدم إلى المركز الثاني مؤقتًا

الترتيب العام



حققفوزًا مستحقًا على حساببنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة لحساب الجولة التاسعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي احتضنها ملعب بوجمعة الكميتي بباجة.وجاءت أهداف اللقاء مبكرًا، حيث افتتح فلوريان دانهو التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن يضيف كسيلة بوعالية الهدف الثاني في الدقيقة 31، فيما عزز محمد أمين بن حميدة النتيجة بهدف ثالث من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+1).وفي الشوط الثاني، أتيحت لمستقبل سليمان فرصة تقليص الفارق، غير أن جاسر الخميري أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 59.وبهذا الانتصار، رفع الترجي رصيده إلى 43 نقطة، ليتقدم مؤقتًا إلى المركز الثاني في جدول الترتيب العام، بفارق نقطتين عن المتصدرصاحب 45 نقطة.وينتظر الترجي استكمال مباراتيه المؤجلتين أماميوم السبت بملعب حمادي العقربي برادس، ثم أماميوم 25 فيفري بملعب المتلوي.في المقابل، تجمد رصيد مستقبل سليمان عند 13 نقطة في المركز الأخير.1. النادي الإفريقي – 45 ن2. الترجي الرياضي – 43 ن3. الملعب التونسي – 41 ن4. النادي الصفاقسي – 39 ن5. الاتحاد المنستيري – 36 ن6. النجم الساحلي – 30 ن7. الترجي الجرجيسي – 26 ن8. نجم المتلوي – 26 ن9. شبيبة العمران – 25 ن10. مستقبل المرسى – 25 ن11. اتحاد بن قردان – 24 ن12. النادي البنزرتي – 24 ن13. شبيبة القيروان – 20 ن14. الأولمبي الباجي – 18 ن15. مستقبل قابس – 17 ن16. مستقبل سليمان – 13 ن