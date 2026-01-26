الإعلان يوم غد الثلاثاء عن إطلاق مشروع المكتبة العربية الرقمية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب
أعلن اتحاد الناشرين العرب أنه سيتم يوم الثلاثاء 27 جانفي الإعلان عن إطلاق مشروع المكتبة العربية الرقمية، وذلك ضمن ملتقى "النشر الرقمي العر بي – آفاق جديدة ومستقبل واعد"، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (21 جانفي – 3 فيفري 2026).
والمكتبة العربية الرقمية، مشروع يطلقه مركز أبوظبي بالتعاون مع منصتين شهيرتين، وستكون متخصصة في المحتوى العربي وتتيح للناشرين العرب عرض كتبهم الرقمية والصوتية ضمن فضاء رقمي آمن ومنظم، مع اعتماد أعلى المعايير العالمية في حماية الملكية الفكرية وإدارة المداخيل، وفق ما جاء في بلاغ اتحاد الناشرين العرب.
وتشمل أبرز المزايا التي يقدمها هذا المشروع للناشرين العرب ما يلي:
• توسيع نطاق الوصول إلى القراء داخل الوطن العربي وخارجه، بما في ذلك الجاليات العربية والمؤسسات التعليمية والثقافية الدولية.
• تنويع مصادر الدخل من خلال نماذج متعددة تشمل البيع المباشر والاشتراكات والحزم المؤسسية.
• توفير بيانات دقيقة حول أنماط القراءة والأسواق الأكثر نشاطا بما يدعم قرارات النشر والتوزيع.
ودعا الاتحاد كل الناشرين العرب إلى التسجيل والمشاركة في مبادرة دعم التحول الرقمي للناشرين العرب، والاستفادة من المزايا المادية والتقنية التي يوفرها المركز، وذلك عبر الرابط التالي الذي يتضمن كل التفاصيل الخاصة بالمبادرة https://dal.arabookverse.com/
وأشار اتحاد الناشرين إلى مجموعة من الشروط المتعلقة بالمحتوى إذ سيقع استبعاد الكتب الواقعة ضمن الملكية العامة إذا كانت منشورة مسبقا بصيغة إلكترونية من أي ناشر آخر، كما تقتصر المنحة على الكتب الروائية وغير الروائية وكتب "الكوميكس"، ويُستبعد في هذه المرحلة كتب الأطفال. كما يشترط أن يحصل الناشر على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة في دولته، بما في ذلك عضوية اتحاد الناشرين والترقيم الدولي للكتب.
ومن الضروري أن يلتزم الناشر بتعبئة نموذج التقديم وتحميل نموذج البيانات الوصفية الخاصة بإصداراته، علما أنه يتم قبول الكتب بصيغ: فقط Word - InDesign Package – ePub3 وفي حال تسليم كتاب بصيغة ePub3 يجب تسمية الملف كالتالي: 9789771234567 epub. كما يجب أن يكون الغلاف بصيغة JPEG – RGB للواجهة الأمامية فقط، وبحجم لا يتجاوز 10 ميجابايت. مع تسمية الملف كالتالي: 9789771234567.jpg
أما بخصوص مميزات المشاركة في المشروع، فتتمثل في :
1/ رقمنة الكتب على نفقة المبادرة، وتوزيع المحتوى الرقمي عالميًا على أكثر من 300 منصة، إضافة إلى منصة المكتبة العربية الرقمية (DAL) وأكثر من 10,000 مكتبة عامة حول العالم، مع احتساب أرباح الناشر بشكل ربع سنوي.
2/ إعادة الأصل الرقمي بصيغة ePub3 إلى الناشر بما يتيح له استخدامه وتوزيعه على المنصات العربية المحلية أو على منصته الخاصة.
3/ حماية الكتب المشتركة في المشروع من القرصنة الرقمية المنتشرة عبر ملفات PDF غير المصرح بها.
4/ تقديم حوافز مادية لتشجيع الناشرين العرب على الاشتراك في المبادرة (تتراوح بين ألف و10 آلاف دولار أمريكي)، وستكون الأولوية بأسبقية إرسال الكتب للمشروع.
