مصر: السجن 15 عامًا لمتهم انتحل صفة «الشيخة أميرة» وابتز ضحاياه عبر فيسبوك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697745034402e0.90148343_mlgihqepfnojk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 11:41 قراءة: 1 د, 10 ث
      
قضت محكمة مصرية بمعاقبة متهم بـالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بإنشاء حساب وهمي على موقع فيسبوك باسم «الشيخة أميرة المصرية»، واستغلاله في الاحتيال والابتزاز.

وتعود وقائع القضية إلى سنة 2024، إثر بلاغات تقدّم بها ثلاثة مواطنين أفادوا بأن شخصًا مجهولًا أنشأ حسابًا يحمل الاسم المذكور، وادّعى من خلاله القدرة على العلاج بالقرآن الكريم. وتواصل المتهم مع الضحايا عبر الرسائل الخاصة، طالبًا منهم إرسال صور شخصية بدعوى استخدامها في «الرقية الشرعية».


وبعد حصوله على الصور، عمد المتهم إلى تهديد الضحايا بنشرها ما لم يدفعوا مبالغ مالية. وقد رضخت إحدى المجني عليهن للابتزاز، وأرسلت له مبلغ 6 آلاف جنيه خشية التعرض للفضيحة.


وبتقنين الإجراءات، تمكّن النقيب كريم عمرو، الضابط بإدارة مكافحة جرائم الحسابات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال الوسائل التقنية الحديثة، من تحديد هوية الجاني، وتبيّن أنه محمود. إ. م، يبلغ من العمر 22 عامًا، من قرية النواورة التابعة لمركز البداري.

وأقرّ المتهم، عقب ضبطه بمحل إقامته، بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، معترفًا بأنه كان يستدرج رجالًا ونساءً عبر حسابات وهمية على فيسبوك، منتحلًا صفة «معالج روحاني»، ويدّعي إتقانه للعلوم الروحانية وأعمال السحر والشعوذة، قبل ابتزاز الضحايا ماليًا بعد الاستيلاء على صورهم الخاصة.

وكشفت التحقيقات أنّ المتهم اتبع نمطًا إجراميًا منظمًا قائمًا على الخداع النفسي والاستغلال العاطفي، مستغلًا حاجة بعض الأشخاص للعلاج الروحي أو خوفهم من التشهير.

وبعد استكمال الأبحاث وسماع أقوال المتهم والشهود، أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد بعد ثبوت التهم وتوافر أركان الجريمة.

المصدر: القاهرة 24
