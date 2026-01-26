مصر: السجن 15 عامًا لمتهم انتحل صفة «الشيخة أميرة» وابتز ضحاياه عبر فيسبوك

قضتبمعاقبة متهم بـ، بعد إدانته بإنشاء حساب وهمي على موقعباسم، واستغلاله فيوتعود وقائع القضية إلى سنة، إثرأفادوا بأن شخصًا مجهولًا أنشأ حسابًا يحمل الاسم المذكور، وادّعى من خلاله. وتواصل المتهم مع الضحايا عبر الرسائل الخاصة، طالبًا منهمبدعوى استخدامها في «الرقية الشرعية».وبعد حصوله على الصور، عمد المتهم إلىما لم يدفعوا مبالغ مالية. وقد رضخت إحدى المجني عليهن للابتزاز، وأرسلت لهخشية التعرض للفضيحة.وبتقنين الإجراءات، تمكّن، الضابط بإدارة، من خلال الوسائل التقنية الحديثة، من، وتبيّن أنه، يبلغ من العمر، من قريةالتابعة لمركزوأقرّ المتهم، عقب ضبطه بمحل إقامته، بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، معترفًا بأنه كانعلى فيسبوك، منتحلًا صفة، ويدّعي إتقانه للعلوم الروحانية وأعمال السحر والشعوذة، قبلبعد الاستيلاء على صورهم الخاصة.وكشفت التحقيقات أنّ المتهمقائمًا على، مستغلًا حاجة بعض الأشخاص للعلاج الروحي أو خوفهم من التشهير.وبعد استكمال الأبحاث وسماع أقوال المتهم والشهود، أحالتالقضية إلى، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد