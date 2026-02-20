Babnet   Latest update 12:51 Tunis

الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 20 – لقاء مؤجل) ... الترجي الرياضي لاعتلاء الصدارة والملعب التونسي للارتقاء إلى مركز الوصافة

يحتضن ملعب حمادي العقربي برادس غدًا السبت بداية من الساعة الواحدة بعد الظهر دربي العاصمة الصغير المؤجل لحساب الجولة العشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والذي يجمع بين الترجي الرياضي التونسي وضيفه الملعب التونسي، في مواجهة واعدة بين فريقين يمران بفترة إيجابية.

الترجي في نسق تصاعدي

يدخل الترجي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد استعادة توازنه منذ تولي المدير الفني المساعد الفرنسي كريستيان براكوني قيادة الفريق خلفًا لماهر الكنزاري، حيث حقق انتصارين متتاليين:

* الفوز على بيترو أتلتيكو الأنغولي في الجولة السادسة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، ما مكن الفريق من بلوغ ربع النهائي للمرة العاشرة تواليًا.

* الانتصار بثلاثية نظيفة على مستقبل سليمان في لقاء مؤجل من الجولة 19، مقلصًا الفارق مع المتصدر إلى نقطتين مع مباراتين ناقصتين.

ويطمح فريق الأحمر والأصفر إلى تحقيق الفوز لاعتلاء الصدارة، مستفيدًا من أفضلية هجومية واضحة، إذ يملك أقوى خط هجوم في البطولة بـ34 هدفًا.

وسيعوّل الإطار الفني على عناصره الأجنبية، خاصة البرازيلي يان ساس، الجزائري كسيلة أبو عالية (5 أهداف)، البوركيني جاك ديارا والمالي أبوبكر دياكيتي.

ويغيب متوسط الدفاع ياسين مرياح لأسباب صحية، فيما تبقى مشاركة النيجيري أوغبيلو رهينة الجاهزية البدنية، في ظل حرص الإطار الفني على تفادي المجازفة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي المصري في ربع نهائي رابطة الأبطال.

الملعب التونسي بطموح الوصافة

من جهته، يخوض الملعب التونسي أول مباراة تحت إشراف مدربه الجديد سعيد السايبي، بعد القطيعة مع عمار السويح، على خلفية حادثة تشريك خمسة لاعبين أجانب في لقاء الأولمبي الباجي، وهي مباراة ما يزال قرارها محل انتظار.

ويدخل فريق باردو المواجهة بسلسلة إيجابية من ست مباريات دون هزيمة في البطولة (أربعة انتصارات وتعادلان)، كما يسعى لتكرار فوزه ذهابًا بهدف دون رد، بما يعزز حظوظه في سباق اللقب أو يقرّبه من مركز مؤهل لإحدى المسابقتين القاريتين.

ويمتاز الفريق بدفاع صلب لم يقبل سوى ستة أهداف، على غرار الترجي، مع اعتماد خاص على ثنائي المحور الدفاعي اسكندر الصغير ومروان الصحراوي، إلى جانب لاعبي الارتكاز الأجانب يوسف توري، ساليفو تابسوبا وأمات نداو.

هجوميًا، يعوّل الملعب التونسي على يوسف السعفي والسنغالي أمادو ندياي، ثاني أفضل هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، لإحداث الفارق.

معطيات فنية

يتقاسم الفريقان صلابة دفاعية لافتة باستقبالهما ستة أهداف فقط حتى الآن، غير أن الأفضلية الهجومية تميل لفائدة الترجي.

وسيدير اللقاء الحكم أمير لوصيف، فيما سيكون فرج عبد اللاوي حكم غرفة تقنية الفيديو المساعد (VAR).
مقالات رأي >>