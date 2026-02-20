البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج الجولة العاشرة والختامية لمرحلة التتويج

في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة والختامية من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي تقام على دفعتين يومي السبت 21 والاحد 22 فيفري الجاري:السبت 21 فيفري 2026:قاعة حمام سوسة (15.00): النجم الرياضي الساحلي - الملعب النابليقاعة الامير بالمنزه السابع (15.00): شبيبة المنازه - الشبيبة القيروانيةالاحد 23 فيفري 2026:القاعة متعددة الاختصاصات برادس (13.00): النادي الافريقي - الاتحاد المنستيريالنادي الافريقي 36 9الاتحاد المنستيري 34 9شبيبة القيروان 33 9النجم الساحلي 33 9الملعب النابلي 27 9شبيبة المنازه 26 9ر - طارق