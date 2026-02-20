Babnet   Latest update 14:19 Tunis

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج الجولة العاشرة والختامية لمرحلة التتويج

Publié le Vendredi 20 Février 2026 - 14:19
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة والختامية من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي تقام على دفعتين يومي السبت 21 والاحد 22 فيفري الجاري:
السبت 21 فيفري 2026:
قاعة حمام سوسة (15.00): النجم الرياضي الساحلي - الملعب النابلي

قاعة الامير بالمنزه السابع (15.00): شبيبة المنازه - الشبيبة القيروانية
الاحد 23 فيفري 2026:
القاعة متعددة الاختصاصات برادس (13.00): النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري


الترتيب  
 الفريق                  ن               ل
النادي الافريقي        36 9
الاتحاد المنستيري     34 9
شبيبة القيروان         33 9
النجم الساحلي         33 9
الملعب النابلي         27 9
شبيبة المنازه          26 9
ر - طارق
