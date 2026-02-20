البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج الجولة العاشرة والختامية لمرحلة التتويج
في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة والختامية من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي تقام على دفعتين يومي السبت 21 والاحد 22 فيفري الجاري:
السبت 21 فيفري 2026:
قاعة حمام سوسة (15.00): النجم الرياضي الساحلي - الملعب النابلي
قاعة الامير بالمنزه السابع (15.00): شبيبة المنازه - الشبيبة القيروانية
الاحد 23 فيفري 2026:
القاعة متعددة الاختصاصات برادس (13.00): النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
الترتيب
الفريق ن ل
النادي الافريقي 36 9
الاتحاد المنستيري 34 9
شبيبة القيروان 33 9
النجم الساحلي 33 9
الملعب النابلي 27 9
شبيبة المنازه 26 9
ر - طارق
