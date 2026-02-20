رمضان والدراما... أرقام المشاهدة.. منافسة بين القنوات

أرقام المشاهدة: منافسة بين القنوات



بين النقد والدفاع: اختلاف الأذواق



شهدت الساحة الإعلامية مع أولى ليالي رمضان تفاعلاً لافتًا حول الأعمال الدرامية الجديدة، وفي مقدّمتها مسلسلللمخرجة، الذي عُرضت أولى حلقاته على قناةوأثار موجة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.من أبرز النقاط التي تداولها المتابعون عودة الفنانةإلى الشاشة بعد غياب سنوات، في دور الأم التي تعيش في “الدوّار”. ظهورها في المشهد الافتتاحي اعتُبر لحظة رمزية ربطت بين جيل الرواد والجيل الجديد من الممثلين، وسط إشادة بأدائها الذي وُصف بالمقنع والمحمّل بالهيبة والهدوء.عدد كبير من التعليقات ركّز على حضورها القوي، معتبرين أن مشاركتها شكّلت عنصر جذب أساسي منذ الحلقة الأولى.##المشهد الذي حظي بأكبر قدر من التفاعل تمثّل في ضياع الطفل “يوسف” خلال خروجه مع والدته، وما تبع ذلك من مشاهد بحث مؤثرة. ترديد ملامح الطفل خلال النداءات (“شعره أصفر… عينيه زرق…”) خلق حالة وجدانية لدى عدد من المشاهدين، حيث ربط بعضهم المشهد بأحداث واقعية عاشها الرأي العام في سياقات مختلفة.ورغم أن العمل لا يتناول قضية سياسية بعينها، فإن قوة اللقطة الدرامية دفعت إلى إسقاطات وتأويلات واسعة، ما ساهم في تصدّر المسلسل للنقاشات الرقمية.على مستوى نسب المشاهدة عبر المنصات الرقمية، سجّلت الأعمال الرمضانية أرقامًا متفاوتة في الساعات الأولى من البث:* مسلسلحقق مئات الآلاف من المشاهدات على يوتيوب خلال ساعات قليلة.* مسلسلعلى قناةسجّل بدوره نسب مشاهدة مرتفعة، متجاوزًا بعض الأعمال الأخرى في عدد “الفيوز” خلال نفس الفترة.الملاحظ أن المنافسة لم تقتصر على نسب المشاهدة التلفزية، بل امتدت إلى التفاعل عبر فيسبوك ويوتيوب، حيث أصبحت الأرقام الرقمية عنصرًا أساسيًا في تقييم نجاح العمل منذ الليلة الأولى.الجدل لم يقتصر على “خطيفة”، بل شمل أيضًا أعمالًا أخرى، بين من اعتبر بعض المشاهد صادمة أو مبالغًا فيها، ومن رأى أنها تعكس واقعًا اجتماعيًا قائمًا.ويبدو أن ما يُعرف بـ“صراع الأجيال” حاضر بقوة في متابعة الدراما الرمضانية، سواء داخل العائلات حول اختيار المسلسل، أو على مواقع التواصل بين مؤيد وناقد.