منوبة: قرارات تأديبية تتراوح بين الطرد الوقتي والنهائي في حقّ 13 تلميذا بمعهد ابن أبي ضياف من أجل رفع لافتة منافية للأخلاق

اتخذ مجلس التربية بمعهد ابن أبي ضياف بمنوبة، أمس الخميس، قرارات تأديبية في شأن 13 تلميذا على خلفية إعداد ورفع لافتة منافية للأخلاق، وانتهاك حرمة المؤسسة والمشاركة في احداث الفوضى، والإساءة للإطار التربوي.وشملت العقوبات، وفق قرار المجلس، 13 تلميذا وتلميذة (12 مستوى بكالوريا وواحد مستوي ثانية ثانوي)، حيث عوقب 6 منهم بالطرد النهائي، من بينهم تلميذة عمدت إلى قذف وثلب الادارة والقيمين والاساتذة والعملة على صفحة المعهد الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، فيما تراوحت بقية العقوبات بين الطرد الوقتي لمدة 15 يوما من أجل احداث الفوضى والبلبلة داخل المعهد وانتهاك حرمة المؤسسة التربوية والاساءة للاطار التربوي، والطرد لـ10 ايام من أجل المساهمة في بثّ الفوضى وتبريرها، والاساءة للإطار التربوي على صفحة المعهد.وتأتي هذه العقوبات بعد تحديد قائمة التلاميذ الذين أعدّوا لافتة كبيرة منافية للأخلاق، وعمدوا إلى رفعها على سطح مبنى المعهد يوم 14 فيفري المنقضي.وفي تصريح لصحفية "وات"، أدان كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمنوبة، عادل العزيزي، مثل هذه السلوكيات المنافية للأخلاق والنظام المدرسي، والتي تمثّل مظهرا من مظاهر العنف والتسيّب في الوسط المدرسي وضربا للمؤسسة التربوية، معتبرا أن الردع هو الحلّ تجاه هذه السلوكيات العنيفة.من جهتهم، التمس أولياء التلاميذ المعاقبين، في منشور أوردوه بصفحة المعهد على عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، "تخفيف العقوبات بالنظر إلى خلوّ ملف أبنائهم التأديبي من أي سابقة طوال سنوات الدراسة بالمرحلة الثانوية"، معبّرين عن "تفهمهم لموقف الإدارة بإحالة التلاميذ المعنيين على مجلس التأديب حتى تحدّد المسؤوليات وتتصدى لكل تصرف غير لائق من شأنه أن يخلّ بالأمن العام داخل المؤسسة، وتفرض الاحترام والسلوك القويم".كما أعربوا عن صدمتهم من القرارات الصادرة عن مجلس التأديب والتي اعتبروها قاسية، خاصة وأن الطرد النهائي طال تلاميذ في السنة النهائية يستعدّون لخوض امتحان الباكالوريا بعد أسابيع قليلة.