إنتر ميلان يعلن إصابة مهاجمه لاوتارو مارتينيز وغيابه عن الملاعب

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعرض مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لإصابة ستبعده عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح النادي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن مارتينيز (28 عاما) يعاني من شد عضلي في الساق اليسرى، دون الكشف عن مدة غيابه أو تفاصيل البرنامج العلاجي المقرر.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب البطولة الايطالية برصيد 61 نقطة، ويستعد لمواجهة ليتشي غدا ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين، في مباراة قد تشهد غياب هداف الفريق، في مرحلة حاسمة من صراع المنافسة على اللقب.