بطولة مصر - المهاجم التونسي أحمد أولاد باهية يفتتح رصيده التهديفي مع المقاولون العرب

افتتح المهاجم التونسي أحمد أولاد باهية رصيده التهديفي مع المقاولون العرب بتسجيله هدف فريقه الذي تعادل مع نادي المصري بنتيجة 1-1 في المباراة التي اقيمت امس الخميس لحساب الجولة الثامنة عشرة لبطولة مصر لكرة القدم.وافتتح أولاد باهية التسجيل في الدقيقة 84 غير ان نادي المصري الذي يدربه التونسي نبيل الكوكي ادرك التعادل في الدقيقة 90+6 عبر محمد جابر.ورفع المقاولون العرب رصيده الى 17 نقطة من 18 مباراة في المركز الخامس عشر بينما يملك المصري في رصيده 26 نقطة من 16 مباراة في المركز الخامس.وكان أولاد باهية انتقل الى صفوف المقاولون العرب خلال الميركاتو الشتوي الحالي قادما من نجم المتلوي.