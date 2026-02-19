Babnet   Latest update 21:20 Tunis

15 سنة سجناً لمعتدٍ على طفل جنسياً في تونس

Publié le Jeudi 19 Février 2026 - 19:29
      
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 15 عاماً في حق كهل متهم بالاعتداء الجنسي على طفل قاصر. وتفيد التفاصيل أن المتهم قام باستدراج الضحية الذي يقل عمره عن 16 سنة إلى مكان مهجور بمنطقة دوار هيشر، حيث اعتدى عليه بالفاحشة. .
