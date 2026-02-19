15 سنة سجناً لمعتدٍ على طفل جنسياً في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67351825863d90.97397333_meniplkfoghqj.jpg width=100 align=left border=0>

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 15 عاماً في حق كهل متهم بالاعتداء الجنسي على طفل قاصر. وتفيد التفاصيل أن المتهم قام باستدراج الضحية الذي يقل عمره عن 16 سنة إلى مكان مهجور بمنطقة دوار هيشر، حيث اعتدى عليه بالفاحشة. .