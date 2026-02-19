توقيف الأمير أندرو شقيق ملك بريطانيا على خلفية قضية إبستين

. أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بتوقيف أندرو ماونتباتن وندسور، شقيق ملك بريطانيا، للاشتباه باستغلاله منصبه، وذلك في إطار تحقيق جار حول علاقاته بالممول الأمريكي المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال، جيفري إبستين.وأُلقي القبض على الأمير السابق في عيد ميلاده الـ66، وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" قد ذكرت في وقت سابق أن 6 سيارات شرطة وصلت إلى منزله في ساندرينغهام، وهي ملكية تقع شرقي إنجلترا.