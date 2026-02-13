نفي ملكي: تشارلز الثالث لم يموّل تسوية الأمير أندرو مع ضحية إبستين

تفاصيل مصادر التمويل



ضغوط قانونية متصاعدة



نفى مصدر مقرب من الملكمساهمته في تسوية قضائية دفعها شقيقهلإحدى ضحايابقيمة نحووأكد المصدر أن الملك لم يُسهم في أي مبالغ دفعها الأمير أندرو للمدعية الأمريكية، مشددا على أن القصر يسعى إلى فصل واضح بين الملك والجدل المحيط بتمويل هذه التسوية التي تمت عاموأوضح المصدر لصحيفةالبريطانية أن الملك لم يقدم لأمير ويلز السابق أي مساعدة مالية، لا بقيمةالتي ذكرتها بعض التقارير، ولا بأي مبلغ آخر.بحسب تقارير صحفية، فإن مصادر تمويل التسوية جاءت من ثلاث قنوات رئيسية:* قرض شخصي من الملكة الراحلةبقيمة* مساهمة من تركة الأميربمبلغ* تغطية مصادر ملكية أخرى للمبلغ المتبقي وقدرهوأشارت المصادر إلى أن الأمير أندرو لم يسدد حتى الآن "ولو بنسا واحدا" من هذه المبالغ.وكان يعتزم سداد الديون من عائدات بيع منتجع التزلج الذي يملكه فيبسويسرا، غير أن الرهن العقاري المثقل على العقار حال دون تحقيق أرباح تُذكر من عملية البيع.في سياق متصل، تتزايد الضغوط القانونية والسياسية على الأمير أندرو، إذ دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبقالشرطة إلى استجوابه رسميا، معتبرا أن الوثائق المُعلنة حديثا بشأن شبكة إبستين تتضمن معطيات تستوجب فتح تحقيق جنائي شامل.كما تجري شرطةمحادثات مع النيابة العامة لبحث اتهامات محتملة تتعلق بسوء السلوك الوظيفي خلال فترة عمله مبعوثا تجاريا للمملكة المتحدة.من جهته، أكداستعداده "لدعم أي تحقيق شرطي رسمي" في حال تمت مخاطبته، فيما أعرب الملك تشارلز عن "قلقه العميق" إزاء الاتهامات الموجهة لشقيقه، مع الحفاظ على مسافة مؤسسية واضحة بين العائلة المالكة والقضايا القانونية الخاصة بالأمير أندرو.