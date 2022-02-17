الملكة إليزابيث تتدخل لمساعدة الأمير أندرو في تسوية دعوى الاعتداء الجنسي المرفوعة ضده

وكالات -

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الأمير أندرو يتوصل إلى تسوية في دعوى الاعتداء الجنسي المرفوعة ضده

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن إليزابيث الثانية ستتبرع بمليوني جنيه إسترليني لجمعية فيرجينيا جوفري الخيرية.وأشارت إلى أن الملكة ستسمح للأمير أندرو بالبقاء مستشارا لها وستحافظ على رتبة دوقيته وخدمته نائب أميرال، على الرغم من الضغوط لتجريده من جميع الامتيازات.وأوضحت الصحيفة أنه بموجب شروط الصفقة التي رتبها كبير مستشاري الملكة والفريق القانوني لدوق يورك، فإن الملكة وافقت على مساعدة أندرو طالما أنها لن تدفع أي مبلغ لجوفري بشكل مباشر.وقال مصدر ملكي: "لا يمكن أن ينظر إلى الملكة على أنها تدفع المال لإحدى ضحايا الاعتداء الجنسي التي اتهمت ابنها".وأشار إلى أن "الصفقة تم تنظيمها عبر ترتيب مساهمة مالية كبيرة للتسوية عن طريق تبرع خيري".وكان الأمير أندرو نجل الملكة إليزابيث الثانية توصل إلى تسوية في دعوى الاعتداء الجنسي المرفوعة ضده من فرجينيا جوفري.ويتوقع الأطراف تقديم شرط رفض القضية في غضون ثلاثين يوما، وفقا للرسالة الموجهة إلى القاضي الفيدرالي لويس كابلان. دون أن يتم الكشف عن مبلغ التسوية، حسب الطلب.وقالت الوثيقة: "يعتزم الأمير أندرو تقديم تبرع كبير لجمعية السيدة جوفري الخيرية لدعم حقوق الضحايا. ولم يقصد الأمير أندرو أبدًا تشويه سمعة السيدة جوفري، وهو يقبل أنها عانت كضحية ثابتة لسوء المعاملة و نتيجة لاعتداءات عامة غير عادلة".وأضافت: "من المعروف أن جيفري إبستين قام بالاتجار بعدد لا يحصى من الفتيات الصغيرات على مدار سنوات عديدة. ويأسف الأمير أندرو لارتباطه بإبستين، ويثني على شجاعة السيدة جوفري والناجين الآخرين في الدفاع عن أنفسهم والآخرين. وهو يتعهد بأن يُظهر أسفه لارتباطه بإبستين من خلال دعم محاربة شرور الاتجار بالجنس ودعم ضحاياه".وزعمت جوفري في الدعوى القضائية أن الممول الراحل جيفري إبستين قام بالاتجار بها وأجبرها على ممارسة الجنس مع أصدقائه، بما في ذلك الأمير، وأن أندرو كان على علم بأنها كانت دون السن القانونية (17 عاما) في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.وتزعم أن الأمير اعتدى عليها جنسيا في جزيرة إبستين الخاصة في جزر فيرجن الأمريكية، وفي قصره في مانهاتن وفي منزل صديقته السابقة غيسلين ماكسويل في لندن.ونفى الأمير أندرو المزاعم وتحرك لرفض الدعوى.