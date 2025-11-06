Babnet   Latest update 21:27 Tunis

الملك تشارلز يجرد شقيقه أندرو بشكل رسمي من لقب "الأمير"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61e140d9ca6c04.28338843_jihengoflpmqk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 20:48 قراءة: 1 د, 9 ث
      
وكالات - أعلنت النشرة الحكومية البريطانية "The Gazette" يوم الخميس، أن الملك تشارلز الثالث، قرر رسميا حرمان شقيقه أندرو من اللقب الملكي وصفته كـ"أمير".

وجاء في البيان الرسمي: "يعلن الملك.. أن أندرو ماونتباتن-وندسور لم يعد مخولا بحمل واستخدام المخاطبة الرسمية.. صاحب السمو الملكي وصِفة الأمير".



ويأتي هذا القرار بعد أشهر من إعلان أندرو تخليه عن لقب دوق يورك في أكتوبر على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي.

وكان الأمير أندرو لسنوات في مركز فضيحة بسبب علاقاته مع الممول الأمريكي المثير للجدل جيفري إبستين. وفي أكتوبر الماضي، كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن أندرو أكد سرا لإبستين في عام 2011 أنهما سيواجهان معا الفضيحة المتعلقة بنشر صورة له برفقة فتاة مراهقة.
أخبار ذات صلة:
الأمير البريطاني أندرو يتنازل عن كافة ألقابه ونياشينه...

واكتسب الأمير أندرو سمعة سيئة بسبب اتهامات بالاغتصاب من قبل الناشطة في مجال حقوق الإنسان فيرجينيا جوفري، التي ادعت أن دوق يورك اغتصبها في لندن عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما.

وفي مارس 2022، أفادت وسائل الإعلام أن أندرو دفع تعويضات لجوفري وتم وقف الإجراءات القانونية ضده، دون اعترافه بالذنب، حيث قدرتها بعض التقارير بنحو 12 مليون جنيه إسترليني.

وعلى خلفية هذه الفضيحة، أعلن قصر باكنغهام سابقا حرمان أندرو من الألقاب العسكرية الفخرية والرعايات الملكية. وفي تطور آخر، تم العثور على جوفري (41 عاما) ميتة في منزلها بولاية أستراليا الغربية في أفريل 2025، حيث كانت تقيم منذ عدة سنوات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318039


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 06 نوفمبر 2025 | 15 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:56
12:10
06:48
05:20
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet26°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-13
23°-15
25°-14
21°-15
21°-16
  • Avoirs en devises
    24719,7

  • (06/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,40180 DT        1$ =2,96262 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06/11)   715,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    