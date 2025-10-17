الأمير البريطاني أندرو يتنازل عن كافة ألقابه ونياشينه

ولكن معلومات كشفت أن أحد أقرب شركائه التجاريين يقع تحت شكوك الحكومة بشبهة كونه جاسوسا صينيا.وقال آندرو في بيان: "الاتهامات المستمرة الموجهة إلي صرفت الانتباه عن عمل شقيقي الأكبر الملك تشارلز والعمل الأوسع للعائلة المالكة البريطانية".وأضاف البيان "لذلك سأتخلى عن اللقب أو الأوسمة التي منحت لي.. وكما ذكرت في وقت سابق، أنفي بشدة الاتهامات الموجهة إليّ".جدير بالذكر أن الأمير البريطاني آندرو اكتسب سمعة باعتباره أميرا لعوبا، وفي عام 2022 جرد من معظم ألقابه وتم إبعاده عن الواجبات الملكية بسبب علاقاته بالمجرم الجنسي جيفري إبستين.