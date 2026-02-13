بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يودّع من ربع النهائي

خرج لاعب التنس التونسي، المصنف، من الدور ربع النهائي لبطولة بو الفرنسية للتحدي، إثر خسارته اليوم الجمعة أمام الفرنسي، المصنف، بنتيجة).وكان الشرقي قد بلغ الدور ربع النهائي بعد أن أزاح في الدور ثمن النهائي السلوفاكي، المصنف، بنتيجة)، كما تفوق في الدور السادس عشر على الألماني، المصنف، بنتيجة).وتقام مباريات بطولة بو داخل القاعة في الفترة الممتدة منالجاري، بمجموع جوائز مالية يناهز