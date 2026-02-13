Babnet   Latest update 19:24 Tunis

بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يودّع من ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698dd859b255d8.07359159_iofehnpmqgkjl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 18:54
      
خرج لاعب التنس التونسي معز الشرقي، المصنف 146 عالميا، من الدور ربع النهائي لبطولة بو الفرنسية للتحدي، إثر خسارته اليوم الجمعة أمام الفرنسي كليمون تابور، المصنف 213 عالميا، بنتيجة 1-2 (7-6 و2-6 و4-6).

وكان الشرقي قد بلغ الدور ربع النهائي بعد أن أزاح في الدور ثمن النهائي السلوفاكي لوكاس كلاين، المصنف 150 عالميا، بنتيجة 2-صفر (6-2 و6-2)، كما تفوق في الدور السادس عشر على الألماني جوستين إنجل، المصنف 194 عالميا، بنتيجة 2-صفر (7-6 و6-4).


وتقام مباريات بطولة بو داخل القاعة في الفترة الممتدة من 9 إلى 15 فيفري الجاري، بمجموع جوائز مالية يناهز 200 ألف يورو.
