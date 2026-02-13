بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يودّع من ربع النهائي
خرج لاعب التنس التونسي معز الشرقي، المصنف 146 عالميا، من الدور ربع النهائي لبطولة بو الفرنسية للتحدي، إثر خسارته اليوم الجمعة أمام الفرنسي كليمون تابور، المصنف 213 عالميا، بنتيجة 1-2 (7-6 و2-6 و4-6).
وكان الشرقي قد بلغ الدور ربع النهائي بعد أن أزاح في الدور ثمن النهائي السلوفاكي لوكاس كلاين، المصنف 150 عالميا، بنتيجة 2-صفر (6-2 و6-2)، كما تفوق في الدور السادس عشر على الألماني جوستين إنجل، المصنف 194 عالميا، بنتيجة 2-صفر (7-6 و6-4).
وتقام مباريات بطولة بو داخل القاعة في الفترة الممتدة من 9 إلى 15 فيفري الجاري، بمجموع جوائز مالية يناهز 200 ألف يورو.
