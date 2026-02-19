Babnet   Latest update 13:37 Tunis

رامز جلال يكشف عن ضحاياه.... في نسخة «رامز ليفل الوحش»

Publié le Jeudi 19 Février 2026 - 13:14
      
ينتظر الجمهور اليوم عرض الحلقة الأولى من برنامج المقالب المنتظر «رامز ليفل الوحش» للنجم رامز جلال، وذلك عبر قناة MBC مصر.

وأثار البرومو الرسمي للبرنامج حالة من الدهشة وتباينًا في ردود الأفعال داخل مصر وخارجها، بعدما تضمن مشاهد تجمع بين الكوميديا والإثارة والمفاجأة، في ظل المغامرات غير المتوقعة التي يواجهها النجوم الذين يقعون في فخ رامز هذا الموسم.


ويُعرض البرنامج برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيما حقق البرومو نسب مشاهدة مرتفعة خلال ساعات قليلة من طرحه، مسجلًا أرقامًا قياسية على المنصات الرقمية.


مفاجآت ونجوم في قائمة الضحايا

ويحمل الموسم الجديد العديد من المفاجآت والمواقف الطريفة، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام. وكشف الإعلان الترويجي عن جزء من قائمة الضيوف الذين وقعوا في المقلب هذا العام، من بينهم:

أحمد السقا، مصطفى غريب، أسماء جلال، غادة عبد الرازق، غادة عادل، شيماء سيف، كارولين عزمي، يارا السكري، رحمة محسن، سماح أنور، هنا الزاهد، مروان عطية، عمرو الدردير، إلى جانب عدد آخر من الأسماء المعروفة.

ويُعرض برنامج «رامز ليفل الوحش» حصريًا عبر شبكة قنوات MBC مصر طوال شهر رمضان 2026.


الخميس 19 فيفري 2026 | 1 رمضان 1447
