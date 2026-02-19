Babnet   Latest update 15:03 Tunis

وزارة التعليم العالي: فتح باب الترشح لتمويل مشاريع بحث في إطار برنامج تشجيع الباحثين الشبان بعنوان سنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 19 Février 2026 - 15:03 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح طلب ترشحات لتمويل مشاريع بحث في إطار برنامج تشجيع الباحثين الشبان بعنوان سنة 2026، إلى غاية 16 مارس المقبل، حسب ما جاء في منشور للوزارة عدد 5 لسنة 2026.

ويُعتبر برنامج تشجيع الباحثين الشبان، آلية تنافسية من آليات تمويل أنشطة البحث والتجديد موجهة أساسا إلى الكفاءات الجامعية الشابة في بداية مسارهم المهني وفي جميع الاختصاصات العلمية لحثهم على التميز العلمي وتشجيعهم على توجيه طاقاتهم نحو الأولويات الوطنية والجهوية والانخراط في طلبات الترشح الوطنية والدولية لتمويل مشاريع بحث علمي.


وتتمثل شروط المشاركة في أن يكون المترشح عند تاريخ تقديمه لمشروعه البحثي منتميا إلى سلك المدرسين الباحثين برتبة أستاذ مساعد أو أسلاك معادلة لها ومباشرا بإحدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أو إحدى المؤسسات العمومية للبحث و له أقدمية في الرتبة لا تزيد عن 5 سنوات عند تاريخ غلق باب الترشحات. كما يُشترط أن لا يتمتع المترشح سابقا بأي تمويل في إطار برنامج تشجيع الباحثين الشبان في دوراته السابقة.


وحددت الوزارة يوم 16 مارس 2026، كآخر أجل لقبول الملفات في نسختها الورقية وأيضا لقبول الترشحات على المنصة الموضوعة للغرض
.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323937

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 19 فيفري 2026 | 1 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:37
12:40
07:03
05:37
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet20°
19° Babnet
الــرياح:
10.29 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
16°-11
17°-12
17°-11
20°-8
  • Avoirs en devises 25051,9
  • (18/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38174 DT
  • (18/02)
  • 1 $ = 2,86106 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/02)     1529,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/02)   27424 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>