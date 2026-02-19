وزارة التعليم العالي: فتح باب الترشح لتمويل مشاريع بحث في إطار برنامج تشجيع الباحثين الشبان بعنوان سنة 2026
أعلنت الإدارة العامة للبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح طلب ترشحات لتمويل مشاريع بحث في إطار برنامج تشجيع الباحثين الشبان بعنوان سنة 2026، إلى غاية 16 مارس المقبل، حسب ما جاء في منشور للوزارة عدد 5 لسنة 2026.
ويُعتبر برنامج تشجيع الباحثين الشبان، آلية تنافسية من آليات تمويل أنشطة البحث والتجديد موجهة أساسا إلى الكفاءات الجامعية الشابة في بداية مسارهم المهني وفي جميع الاختصاصات العلمية لحثهم على التميز العلمي وتشجيعهم على توجيه طاقاتهم نحو الأولويات الوطنية والجهوية والانخراط في طلبات الترشح الوطنية والدولية لتمويل مشاريع بحث علمي.
وتتمثل شروط المشاركة في أن يكون المترشح عند تاريخ تقديمه لمشروعه البحثي منتميا إلى سلك المدرسين الباحثين برتبة أستاذ مساعد أو أسلاك معادلة لها ومباشرا بإحدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أو إحدى المؤسسات العمومية للبحث و له أقدمية في الرتبة لا تزيد عن 5 سنوات عند تاريخ غلق باب الترشحات. كما يُشترط أن لا يتمتع المترشح سابقا بأي تمويل في إطار برنامج تشجيع الباحثين الشبان في دوراته السابقة.
وحددت الوزارة يوم 16 مارس 2026، كآخر أجل لقبول الملفات في نسختها الورقية وأيضا لقبول الترشحات على المنصة الموضوعة للغرض
.
