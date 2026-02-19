الخميس 19 فيفري 2026 | 1 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:37
12:40
07:03
05:37
الرطــوبة:
% 52
20°
20°
الــرياح:
4.63 كم/س
11°
تونس
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
20°-11
16°-11
17°-11
16°-11
21°-8
- Avoirs en devises 25051,9
- (18/02)
- Jours d'importation 106
- 1 € = 3,38174 DT
- (18/02)
- 1 $ = 2,86106 DT
- Solde Compte du Trésor (18/02) 1529,1 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (18/02) 27424 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 26 637) دفعة جديدة من أسرار و فضائح"النجوم
( 16 172) عامر بحبة: منخفضات أطلسية جديدة في
( 15 772) تونس تحت تأثير المنخفض الجوي «هاري
( 14 999) رياح شديدة وأمطار غزيرة مرتقبة: عا
( 14 655) المقدم خليل المشري: تجاوزنا المرح
( 14 479) الخطوط التونسية تسترجع طائرة A330
( 14 168) حقيقة وصول «إعصار زوما» إلى الجزا
( 12 744) بعد احرازها ذهبية في المغرب، بطلة
( 12 678) بلاغ تحذيري محيَّن حول الانقطاعات
( 12 348) المحامي حسام الدين عطية: إيقاف ال
( 12 181) سفيرة تونس بالأردن: توريد 10 الاف
( 12 041) إيقاف النائب السابق عبد اللطيف ال
( 12 023) إبرام عقود لتوريد نحو 3000 طن من ز
( 11 807) مسنّة في الـ85 من العمر تصل إلى إ
( 11 692) وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة
( 11 527) أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عام
( 11 487) فاطمة الكراي : ما فماش وقت تونس سع
( 11 386) الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة
( 11 149) بناءً على طلب من تونس: إيقاف الرئي
( 11 085) القضاء يصدر حكمه على رجل الأعمال م
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323935