أعلنت بورصة تونس للاوراق المالية، الخميس، تعليق تداول أسهم "بولينا القابضة" و"لاندور"، ليوم واحد.



وأفادت أن هذا الاجراء اتخذ بطلب من هيئة السوق المالية، في انتظار اصدار بلاغ صحفي، مشيرة الى ان تداول الأسهم سيستأنف غدا، الجمعة 20 فيفري 2026.