وزير التجهيز والإسكان يتابع تقدم الأشغال في حضيرة مشروع تقسيم البحيرة 2

تحول وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، اليوم الأربعاء، إلى حضيرة مشروع تهيئة تقسيم «درّة البحيرة 2» لشركة البحيرة للتطوير والاستثمار، وذلك في إطار متابعة المشاريع العمرانية الكبرى ودفع الاستثمار، حسب ما ذكره بلاغ إعلامي للوزارة.وأكد الزواري على أن هذا المشروع الذي يمتد على 57.1 هكتارا، يمثل وجهة هامة للاستثمار، حيث يتواصل مباشرة مع محاور الطّرقات الرئيسيّة بالمدينة ويقع على بُعد بضع دقائق من مركز مدينة تونس ومن المطار الدّولي لتونس قرطاج ومن الضّاحية الشماليّة، مشيرا الى أن شركة البحيرة للاستثمار والتطوير تعد مثالا نموذجيا لبقية الشركات تحت الاشراف من خلال تنفيذها لمشاريع عمرانية ساهمت في تطوير مدينة ذات تصميم مستقبلي.واطلع الزواري على مختلف مكونات المشروع الذي يهدف إلى انشاء مدينة مستدامة وعصرية متكاملة على ضفاف البحيرة تضم مزيجاً من المناطق التجارية، ومراكز الأعمال، وبنية تحتية ذكية.و بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة تقسيم «درّة البحيرة 2» 85% بكلفة قدرت ب146 م.د ومن المبرمج أن تنتهي الاشغال موفى شهر جوان المقبل،حسب نص البلاغ .وكان وزير التجهيز و الاسكان مرفوقا خلال زيارته بمدير شركة البحيرة للتطوير والاستثمار نجيب بالشيخة وممثلين عن المقاولات المشرفة على الإنجاز وعن مكاتب الدراسات وثلة من إطارات الشركة.