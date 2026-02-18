Babnet   Latest update 22:27 Tunis

الحطّ من عقوبة عبير موسي في قضية رفعتها ضدها هيئة الانتخابات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6917015c045717.27805045_okjigpnlqmfhe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 20:56
      
قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، مع التخفيض في العقوبة البدنية من 16 شهرًا إلى 6 أشهر سجنًا.

وكانت محكمة التعقيب قد أصدرت سابقًا قرارًا بالنقض والإحالة بخصوص حكم استئنافي قضى بسجن موسي لمدة 16 شهرًا، وذلك في إطار قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
