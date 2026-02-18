الحطّ من عقوبة عبير موسي في قضية رفعتها ضدها هيئة الانتخابات
قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، مع التخفيض في العقوبة البدنية من 16 شهرًا إلى 6 أشهر سجنًا.
وكانت محكمة التعقيب قد أصدرت سابقًا قرارًا بالنقض والإحالة بخصوص حكم استئنافي قضى بسجن موسي لمدة 16 شهرًا، وذلك في إطار قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
