كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يلتقي السفير التشيكي لدى تونس

أعرب سفير جمهورية تشيكيا لدى تونس "ريشارد كادلكاك"، خلال لقاء أجراه اليوم الإربعاء مع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، بمقرّ الوزارة، حرص بلاده على مزيد دعم علاقات الصداقة والتعاون مع تونس على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، واستعدادها للعمل سويّا على إنجاز الاستحقاقات الثنائية المقبلة.

من جهته، عبّر كاتب الدولة عن ارتياحه لمستوى علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وجمهورية تشيكيا التي اتسمت دائما بالتعاون والاحترام المتبادل، مؤكدًا الحرص المشترك على مزيد تطويرها، لا سيّما بمناسبة الاحتفاء هذه السنة بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.


كما شدّد على أهمّية متابعة مخرجات زيارة وزير الشؤون الخارجية التشيكي إلى تونس في أفريل 2025، وضرورة الإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية المبرمجة خلال السنة الجارية، قصد مزيد تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية، بالإضافة إلى الصحة والأمن السيبراني.
الأربعاء 18 فيفري 2026 | 30 شعبان 1447
