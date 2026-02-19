نابل: المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والاسرة ينظم مائدة إفطار بحديقة الجرة وسط مدينة نابل

ينظم المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والاسرة بنابل، بداية من اليوم الخميس أول يوم من شهر رمضان، مائدة إفطار مجانية بالحديقة الثقافية الجرة وسط مدينة نابل، لتتواصل طيلة الشهر، وفق رئيس المكتب الجهوي للمنظمة أنور الحلومي.وأضاف المصدر ذاته في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان المكتب الجهوي للمنظمة دأب على تنظيم تظاهرة "رمضان الخير يجمعنا" التي شرع في الاستعداد لها منذ شهر ديسمبر الفارط، من خلال إعداد قائمات المنتفعين بالتنسيق مع فروع المنظمة والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعيةن حيث سيتم توفير حوالي 400 وجبة يوميا من بينها 260 وجبة لعابري السبيل وفاقدي السند، بالإضافة الى توفير الاعاشة لعدد من المسنين بمنازلهم دون تكليفهم مشقة التنقل.وأبرز الحلومي انه بالتوازي مع مائدة الإفطار، تنطلق المنظمة بداية من بعد ظهر اليوم في توزيع طرود غذائية حسب قائمات تضبط مسبقا بالتنسيق مع فروع المنظمة والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والسلط المحلية، مشيرا الى ان عدد المنتفعين بالطرود الغذائية يفوق 700 منتفع.وأضاف ان المنظمة انطلقت، تزامنا مع بداية شهر رمضان، في الاستعداد لختان مجموعة من الأطفال من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، حيث سيتم بالشراكة مع المندوبية الجهوية للثقافة بنابل تنظيم حفل يوم 6 مارس القادم.