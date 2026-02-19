Babnet   Latest update 13:37 Tunis

نابل: المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والاسرة ينظم مائدة إفطار بحديقة الجرة وسط مدينة نابل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/nabeul2017.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 19 Février 2026 - 13:37 قراءة: 0 د, 55 ث
      
ينظم المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والاسرة بنابل، بداية من اليوم الخميس أول يوم من شهر رمضان، مائدة إفطار مجانية بالحديقة الثقافية الجرة وسط مدينة نابل، لتتواصل طيلة الشهر، وفق رئيس المكتب الجهوي للمنظمة أنور الحلومي.
وأضاف المصدر ذاته في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان المكتب الجهوي للمنظمة دأب على تنظيم تظاهرة "رمضان الخير يجمعنا" التي شرع في الاستعداد لها منذ شهر ديسمبر الفارط، من خلال إعداد قائمات المنتفعين بالتنسيق مع فروع المنظمة والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعيةن حيث سيتم توفير حوالي 400 وجبة يوميا من بينها 260 وجبة لعابري السبيل وفاقدي السند، بالإضافة الى توفير الاعاشة لعدد من المسنين بمنازلهم دون تكليفهم مشقة التنقل.
وأبرز الحلومي انه بالتوازي مع مائدة الإفطار، تنطلق المنظمة بداية من بعد ظهر اليوم في توزيع طرود غذائية حسب قائمات تضبط مسبقا بالتنسيق مع فروع المنظمة والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والسلط المحلية، مشيرا الى ان عدد المنتفعين بالطرود الغذائية يفوق 700 منتفع.

وأضاف ان المنظمة انطلقت، تزامنا مع بداية شهر رمضان، في الاستعداد لختان مجموعة من الأطفال من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، حيث سيتم بالشراكة مع المندوبية الجهوية للثقافة بنابل تنظيم حفل يوم 6 مارس القادم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323930

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 19 فيفري 2026 | 1 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:37
12:40
07:03
05:37
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-11
16°-11
17°-11
17°-11
21°-8
  • Avoirs en devises 25051,9
  • (18/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38174 DT
  • (18/02)
  • 1 $ = 2,86106 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/02)     1529,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/02)   27424 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>