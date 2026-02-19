الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية تدعو المؤسسات الحرفية والحرفيين الى المشاركة في معرض باريس من 30 افريل الى 11 ماي 2026
دعت الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية المؤسسات الحرفية والحرفيين، الى المشاركة في معرض باريس، الذي سينتظم من 30 أفريل الى 11 ماي المقبل، بمركز porte de versailles بالعاصمة الفرنسية باريس
ويعد هذا المعرض السنوي التجاري فضاء هاما يجمع بين التسوق والطهي والابتكار والعروض في عدة قطاعات على غرار الاثاث والأدوات المنزلية والطعام والصحة والجمال اضافة الى مختلف الخدمات الاخرى
ومن المنتظر، أن يستقطب هذا الحدث حوالي 500 ألف زائر سنويا من مختلف أنحاء العالم ومشاركة حوالي 1.500 عارض من 40 دولة لعرض خبراتهم في مختلف القطاعات
وسيضم المعرض أكثر من 300 علامة تجارية متخصصة في التصميم الداخلي والمعدات المنزلية، حيث سيجد الزوار الباحثون عن الإلهام أحدث الابتكارات في هذا المجال
وأشارت الجامعة، بصفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الى أن التسجيل في هذا المعرض يتم عبر الموقع الالكتروني للجامعة.
ويعد هذا المعرض السنوي التجاري فضاء هاما يجمع بين التسوق والطهي والابتكار والعروض في عدة قطاعات على غرار الاثاث والأدوات المنزلية والطعام والصحة والجمال اضافة الى مختلف الخدمات الاخرى
ومن المنتظر، أن يستقطب هذا الحدث حوالي 500 ألف زائر سنويا من مختلف أنحاء العالم ومشاركة حوالي 1.500 عارض من 40 دولة لعرض خبراتهم في مختلف القطاعات
وسيضم المعرض أكثر من 300 علامة تجارية متخصصة في التصميم الداخلي والمعدات المنزلية، حيث سيجد الزوار الباحثون عن الإلهام أحدث الابتكارات في هذا المجال
وأشارت الجامعة، بصفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الى أن التسجيل في هذا المعرض يتم عبر الموقع الالكتروني للجامعة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323938