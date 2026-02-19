Babnet   Latest update 16:55 Tunis

الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية تدعو المؤسسات الحرفية والحرفيين الى المشاركة في معرض باريس من 30 افريل الى 11 ماي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62d6e38d572a06.14515572_miohpkjgneqlf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 19 Février 2026 - 15:42
      
دعت الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية المؤسسات الحرفية والحرفيين، الى المشاركة في معرض باريس، الذي سينتظم من 30 أفريل الى 11 ماي المقبل، بمركز porte de versailles بالعاصمة الفرنسية باريس

ويعد هذا المعرض السنوي التجاري فضاء هاما يجمع بين التسوق والطهي والابتكار والعروض في عدة قطاعات على غرار الاثاث والأدوات المنزلية والطعام والصحة والجمال اضافة الى مختلف الخدمات الاخرى


ومن المنتظر، أن يستقطب هذا الحدث حوالي 500 ألف زائر سنويا من مختلف أنحاء العالم ومشاركة حوالي 1.500 عارض من 40 دولة لعرض خبراتهم في مختلف القطاعات


وسيضم المعرض أكثر من 300 علامة تجارية متخصصة في التصميم الداخلي والمعدات المنزلية، حيث سيجد الزوار الباحثون عن الإلهام أحدث الابتكارات في هذا المجال

وأشارت الجامعة، بصفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الى أن التسجيل في هذا المعرض يتم عبر الموقع الالكتروني للجامعة.

الخميس 19 فيفري 2026 | 1 رمضان 1447
