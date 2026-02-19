Babnet   Latest update 18:04 Tunis

انعقاد الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» برئاسة ترامب بمشاركة أكثر من 40 دولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69973a79dddf06.10748026_olenfqjihkgmp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 19 Février 2026 - 17:27 قراءة: 1 د, 23 ث
      
عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع الأول لما يُعرف بـ«مجلس السلام»، بمشاركة وفود من أكثر من 40 دولة، وبحضور عدد من القادة وممثلي الدول المشاركة.

وقال ترامب في كلمته الافتتاحية إن تحقيق السلام يمثل أولوية قصوى، معتبرا أن كلفة الحروب تفوق بكثير كلفة ترسيخ السلام. وأشار إلى أن معظم قادة العالم وافقوا على الانضمام إلى المجلس، موضحا أن الهدف منه ضمان مستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط والعالم.


ملف غزة

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أعلن ترامب أن الحرب هناك انتهت، معتبرا أن حركة حركة حماس مطالبة بتسليم سلاحها، ومؤكدا أن المجتمع الدولي يترقب خطواتها المقبلة.


كما أشار إلى أن عدة دول ساهمت بأكثر من 7 مليارات دولار ضمن حزمة دعم لغزة، معلنا أن الولايات المتحدة ستقدم 10 مليارات دولار إضافية عبر مجلس السلام، ومشددا على التزام بلاده بإعادة إعمار القطاع وتحسين أوضاعه.

وأشاد بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، واصفا إياه بوسيط يحظى بثقة مختلف الأطراف، كما أثنى على رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مشيرا إلى دور قطر في دعم جهود الوساطة.

الملف الإيراني

وبشأن إيران، أكد ترامب ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد، مشددا على أن طهران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. كما تحدث عن عمليات سابقة استهدفت قدرات إيران النووية، معتبرا أنها ساهمت في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.

ملفات دولية أخرى

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى التوتر بين الهند وباكستان، قائلا إنه تدخل لاحتواء التصعيد بين البلدين، كما أشاد برئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في ما يتعلق بسياسات الهجرة.

كما أعلن عزمه زيارة الصين في شهر أفريل المقبل، مشيرا إلى أن لقاءه الأخير مع الرئيس الصيني شي جين بينغ جرى في أجواء إيجابية.

ويأتي انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام في سياق تحركات دبلوماسية متسارعة تقودها الإدارة الأمريكية بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323954

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 19 فيفري 2026 | 1 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:37
12:40
07:03
05:37
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet20°
14° Babnet
الــرياح:
12.35 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
16°-11
17°-12
17°-11
20°-8
  • Avoirs en devises 25152,4
  • (19/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38273 DT
  • (19/02)
  • 1 $ = 2,86535 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/02)     1529,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/02)   27424 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>