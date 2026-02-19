انعقاد الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» برئاسة ترامب بمشاركة أكثر من 40 دولة

ملف غزة



الملف الإيراني



ملفات دولية أخرى



عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع الأول لما يُعرف بـ«مجلس السلام»، بمشاركة وفود من أكثر من، وبحضور عدد من القادة وممثلي الدول المشاركة.وقال ترامب في كلمته الافتتاحية إن تحقيق السلام يمثل أولوية قصوى، معتبرا أن كلفة الحروب تفوق بكثير كلفة ترسيخ السلام. وأشار إلى أن معظم قادة العالم وافقوا على الانضمام إلى المجلس، موضحا أن الهدف منه ضمان مستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط والعالم.وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أعلن ترامب أن الحرب هناك انتهت، معتبرا أن حركة حركة حماس مطالبة بتسليم سلاحها، ومؤكدا أن المجتمع الدولي يترقب خطواتها المقبلة.كما أشار إلى أن عدة دول ساهمت بأكثر منضمن حزمة دعم لغزة، معلنا أن الولايات المتحدة ستقدمإضافية عبر مجلس السلام، ومشددا على التزام بلاده بإعادة إعمار القطاع وتحسين أوضاعه.وأشاد بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، واصفا إياه بوسيط يحظى بثقة مختلف الأطراف، كما أثنى على رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مشيرا إلى دور قطر في دعم جهود الوساطة.وبشأن إيران، أكد ترامب ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد، مشددا على أن طهران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. كما تحدث عن عمليات سابقة استهدفت قدرات إيران النووية، معتبرا أنها ساهمت في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.وتطرق الرئيس الأمريكي إلى التوتر بين الهند وباكستان، قائلا إنه تدخل لاحتواء التصعيد بين البلدين، كما أشاد برئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في ما يتعلق بسياسات الهجرة.كما أعلن عزمه زيارة الصين في شهر أفريل المقبل، مشيرا إلى أن لقاءه الأخير مع الرئيس الصيني شي جين بينغ جرى في أجواء إيجابية.ويأتي انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام في سياق تحركات دبلوماسية متسارعة تقودها الإدارة الأمريكية بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.