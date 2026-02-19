تحدث كل 36 عاما.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من ظاهرة ستقع في 20 فيفري

حذّر راصد الزلازل الهولنديمن ظاهرة فلكية نادرة قال إنها قد تنعكس في شكل نشاط زلزالي قوي خلال يومي 20 و21 فيفري الجاري.وأوضح هوغربيتس، في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأرض ستشهد اقترانًا مع كوكبي زحل ونبتون، وهي ظاهرة تحدث مرة كل 36 عامًا، مشيرًا إلى أن القمر سيقترن بدوره مع زحل ونبتون، في حين ستشكل الزهرة زاوية قائمة بواقع 90 درجة مع عطارد وأورانوس.واعتبر أن هذا “الترتيب الفلكي” قد يزيد من احتمالات وقوع نشاط زلزالي ملحوظ، مرجحًا إمكانية تسجيل زلزال بقوة تقارب 7 درجات، مع هامش يوم قبل أو بعد التاريخ المذكور.وأكد أن قوة أي زلزال محتمل تبقى مرتبطة بمستويات الضغط في القشرة الأرضية، داعيًا إلى توخي الحذر دون الجزم بوقوع حدث محدد.ويترأس هوغربيتس مؤسسة، وهي جهة بحثية تركز على دراسة اصطفاف الأجرام السماوية وعلاقته بالنشاط الزلزالي.ويُذكر أن اسمه برز على نطاق واسع عقب الزلزال الذي ضرب تركيا في فيفري 2023، بعدما قال إنه كان قد حذّر من وقوعه قبل أيام. ومنذ ذلك الحين، يواصل نشر توقعات مرتبطة بحركة الكواكب واقتراناتها.في المقابل، يشدد عدد من علماء الزلازل على أن التنبؤ الدقيق بموعد ومكان وقوع الزلازل لا يزال غير ممكن علميًا، وأن الدراسات المعتمدة لا تؤكد وجود علاقة مباشرة بين اصطفاف الكواكب والنشاط الزلزالي على الأرض.