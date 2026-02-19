Babnet   Latest update 09:11 Tunis

السجن المؤبد للرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بتهمة التحريض على التمرد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6996c61b19ca33.92425778_mgilefknohjqp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 19 Février 2026 - 09:11
      
أصدرت محكمة سيئول المركزية، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن المؤبد في حق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، بعد إدانته بتهمة التحريض على التمرد، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.

وشهد محيط المحكمة تعزيزات أمنية مكثفة منذ ساعات الصباح، تزامنًا مع توافد أنصار الرئيس المعزول إلى المكان. ووصل موكبه إلى مقر المحكمة حوالي الساعة 12:50 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وسط إجراءات أمنية مشددة.


وتجمع أكثر من مائة من أنصاره قرب المحكمة، رافعين الأعلام الكورية الجنوبية والأمريكية، ومرددين شعارات داعمة له، فيما نظمت مجموعات يمينية مسيرات مؤيدة قُدّر عدد المشاركين فيها بالآلاف. في المقابل، خرج ناشطون تقدميون في تحركات مضادة للمطالبة بإدانته.


وانتشرت نحو ألف عنصر أمني في محيط المحكمة، حيث تم تطويق المجمع القضائي بحافلات لتشكيل حواجز أمنية، مع إغلاق جميع المداخل باستثناء بوابة واحدة خُصصت للمركبات المسجلة مسبقًا وللصحفيين.

ويأتي هذا التشديد الأمني في أعقاب أعمال شغب سابقة شهدتها محكمة سيئول الغربية العام الماضي خلال جلسات متعلقة بتمديد احتجاز الرئيس السابق.
