سفارة تونس بجنوب افريقيا تروج لزيت الزيتون التونسي وتؤكد أهمية التعاون التجاري في هذا المجال

نظمت سفارة الجمهورية التونسية بجنوب افريقيا تظاهرة لتذوق زيت الزيتون التونسي تجسيما لتوصيات ومخرجات يوم " الديبلوماسية من أجل زيت الزيتون التونسي"، الذي انتظم يوم 22 ديسمبر 2025 ، بمقر الاكاديمية الديبلوماسية الدولية بتونس لبحث أسواق تصديرية جديدة لترويج زيت الزيتون في أسواق جديدةوتم خلال التظاهرة مشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين المهتمين بتوريد زيت الزيتون الى جانب ممثلين عن وسائل الاعلاموأكدت كريمة برداوي، سفيرة الجمهورية التونسية بجنوب افريقيا، في كلمة ألقتها بالمناسبة على الاعتراف الدولي بتميز المنتوج التونسي تجذره في التاريخ والثقافة التونسيةوأشارت، الى وجود امكانيات هامة لتعزيز التعاون التجاري في هذا المجال، لاسيما في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، منوهة باستعداد تونس لتبادل الخبرات المكتسبة خاصة في ما يتعلق باضفاء قيمةمضافة على زيت الزيتونوتم ، بالمناسبة تنظيم حصة تذوق لزيت الزيتون التونسي الى جانب معرض خصص للتعريف بهذا المنتوج وبعدد من منتجات التمور التونسية