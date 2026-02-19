Babnet   Latest update 11:49 Tunis

سفارة تونس بجنوب افريقيا تروج لزيت الزيتون التونسي وتؤكد أهمية التعاون التجاري في هذا المجال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6996ddab23b594.65746505_elfinhpokgqjm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 19 Février 2026 - 10:50
      
نظمت سفارة الجمهورية التونسية بجنوب افريقيا تظاهرة لتذوق زيت الزيتون التونسي تجسيما لتوصيات ومخرجات يوم " الديبلوماسية من أجل زيت الزيتون التونسي"، الذي انتظم يوم 22 ديسمبر 2025 ، بمقر الاكاديمية الديبلوماسية الدولية بتونس لبحث أسواق تصديرية جديدة لترويج زيت الزيتون في أسواق جديدة

وتم خلال التظاهرة مشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين المهتمين بتوريد زيت الزيتون الى جانب ممثلين عن وسائل الاعلام


وأكدت كريمة برداوي، سفيرة الجمهورية التونسية بجنوب افريقيا، في كلمة ألقتها بالمناسبة على الاعتراف الدولي بتميز المنتوج التونسي تجذره في التاريخ والثقافة التونسية


وأشارت، الى وجود امكانيات هامة لتعزيز التعاون التجاري في هذا المجال، لاسيما في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، منوهة باستعداد تونس لتبادل الخبرات المكتسبة خاصة في ما يتعلق باضفاء قيمة
مضافة على زيت الزيتون

وتم ، بالمناسبة تنظيم حصة تذوق لزيت الزيتون التونسي الى جانب معرض خصص للتعريف بهذا المنتوج وبعدد من منتجات التمور التونسية
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323929

الخميس 19 فيفري 2026 | 1 رمضان 1447
