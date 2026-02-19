الافراج عن عضوي المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة بجندوبة وتأجيل النطق بالحكم لجلسة 25 فيفري

أفرجت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، مساء يوم الأربعاء، عن عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، فيصل الدبّوسي وإسلام السهيلي المودعين بالسجن منذ 08 فيفري من السنة المنقضية 2025 ، مع تأجيل النطق بالحكم لجلسة 25 فيفري الجاري، وفق ما أكده عضوا هيئة الدفاع أنيس بن يوسف ولطفي العيادي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.وكانت النيابة العمومية بذات المحكمة قد أحالت في 08 فيفري 2025 المتهمين على أنظار قاضي التحقيق الأول بتهم ارتكاب أحد الاعتداءات المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل السلب بالتراب التونسي لارتكاب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبينة بالفصول 63 و64 و72 من المجلة الجزائية وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص طبقا للفصول 68 و72 و131 و132 من المجلة الجزائية، قبل أن ينتهي قاضي التحقيق إلى قرار يقضي بحفظ جملة التهم والافراج عنهما.واستأنفت النيابة القرار امام دائرة الاتهام التي أقرت بدورها إحالتهما على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية لمحاكمتهما طبق الفصل 68 من المجلة الجزائية، وهو القرار الذي عقبته النيابة العمومية والذي أقرت محكمة التعقيب في شأنه بجلسة 26 جانفي المنقضي النقض من حيث الأصل وإحالتهما على أنظار الدائرة الجناحية التي أفرجت عنهما مساء اليوم.