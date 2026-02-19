Babnet   Latest update 18:04 Tunis

وزيرة الصناعة تتابع تزويد ولاية باجة بمادة الامونيتر وتزور شركة السكر المنتظر ان تستانف نشاطها الاسبوع القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69973753029bf5.17992338_inhefogkjqpml.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 19 Février 2026 - 17:12
      
شكلت متابعة  تزود ولاية باجة بمادة الامونيتر و متابعة العمل بالشركة التونسية للسكر المنتظر ان تستانف نشاطها الأسبوع القادم بعد رصد استثمارات ناهزت 16 مليون دينار لفائدتها ,محور زيارة ميدانية قامت بها وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة  فاطمة ثابت شيبوب اليوم الخميس الى ولاية باجة .

وأعلنت  الوزيرة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء /وات/،  انه تم توفير كل التمويلات اللازمة وإيجاد الحلول والقيام بالإصلاحات وتوفير التجهيزات  الضرورية حتى تستأنف شركة السكر بباجة  عملها الأسبوع القادم بعد توقف لاشهر مبينة أيضا انه سيتم العمل على برنامج هيكلة للشركة  يأخذ في الاعتبار الجانب البيئي وذلك في اطار ضمان ديمومة المنشات العمومية والمحافظة عليها.

وابرزت أهمية اندماج كل الأطراف لانجاح البرنامج الطموح الخاص بالشركة اعتبارا لرمزيتها وتاريخها العريق بتونس ودورها  الاقتصادى.
وأكدت الوزيرة، ان زيارتها لمخزن المواد الكيميائية بقبلاط يندرج ضمن متابعة مخزونات الامونيتر وشفافية نظام توزيعه والجوانب اللوجستية المعتمدة لتوزيعه ومدى ملاءمة أوقات العمل خلال شهر رمضان حتى يتم توفير هذه المادة في ظروف جيدة للفلاحين  بولاية باجة ذات الطابع الفلاحي والمكانة الهامة في الامن الغذائي.


واعلن رمزى الهويملي مدير الإنتاج بالشركة التونسية للسكر بباجة لـ/وات/، ان المصنع جاهز للانطلاق في العمل الاثنين القادم بعد ان تم القيام بكل التجارب الضرورية على التجهيزات الجديدة واكد انه تم صرف 16 مليون دينار لتوفير تجهيزات جديدة واجراء الإصلاحات وتوفير الأموال المتداولة للشركة حتى تعود للنشاط.
وأضاف انه تم توفير مخطط عمل لاعادة هيكلة الشركة التونسية للسكر  والقيام باستثمارات كبري لتوسعتها وزيادة طاقة انتاجها لتصل الى الف طن يوميا وذلك باستثمارات قدرت ب56 مليون دينار.
وتجدر الاشارة الي ان شركة السكر بباجة المؤسسة منذ سنة 1962  قد توقفت عن العمل فى جوان 2024 اعتبارا لوجود اشكاليات فى جودة السكر ولضرورة صيانة وتجديد عدد من مكونات المصنع .
 
