كشف صادم حول رحلات جيفري إبستين إلى بريطانيا: طائرة للسفر وأخرى لجرائم الاتجار الجنسي

طائرة “بوينغ 727” وتنقلات بين القصور



رحلات إلى قواعد عسكرية ومطارات خاصة



تساؤلات حول غياب تحقيق موسّع



تتكشف معطيات جديدة بشأن مسار الرحلات التي نفذها رجل الأعمال الأمريكي المدان في قضايا اعتداءات جنسية،، على متن طائرته الخاصة المعروفة باسم، والتي استُخدمت، وفق تقارير صحفية، في نقل ضحايا يُشتبه في تعرضهن للاتجار الجنسي، بما في ذلك إلى الأراضي البريطانية.وبحسب تحقيق نشرته صحيفة، قام فريق من الصحافيين ومحللي البيانات بفحص سجلات طيران حديثة للكشف عن تفاصيل عشرات الرحلات التي أقلعت من وإلى المملكة المتحدة على مدى، حيث تشير المعطيات إلى وجود نحودخلت وخرجت من مطارات بريطانية، وعلى متنها فتيات يُعتقد أن بعضهن كن ضحايا اتجار جنسي.وتأتي هذه التطورات في سياق دعوة رئيس الوزراء البريطاني الأسبقلشرطة العاصمة البريطانية (سكوتلاند يارد) إلى فتح تحقيق بشأن عمليات اتجار يُحتمل أنها جرت داخل بريطانيا.استخدم إبستين طائرة من طرازتحمل الرقم التسلسليلنقل فتيات قاصرات بين ممتلكاته في، و، وقصره في، إضافة إلى رحلات متكررة نحو مطارات بريطانية، من بينها منشآت صغيرة قريبة من مقار ملكية في إنجلترا واسكتلندا.وتتطابق بعض هذه الرحلات مع زيارات معروفة قام بها إبستين، غالبا برفقة الأمير البريطاني السابق، الذي سبق أن نفى علمه بأي أنشطة غير قانونية.ووفق ما أوردته الصحيفة، فإن الطائرة الفاخرة لم تُستخدم فقط للتنقل، بل أفادت شهادات بأن فتيات قاصرات أُجبرن على ممارسة الجنس والمشاركة في حفلات جنسية خلال بعض الرحلات.أظهرت سجلات الطيران حصول إبستين على إذن بالهبوط في قاعدةالجوية، بعد قدومه من مطارفي نيويورك، علما أن القاعدة تبعد نحوبالسيارة عن قلعة ساندرينغهام الملكية. وتضمنت قوائم ركاب إحدى الرحلات أسماء إبستين، و، وشخص مدرج باسم “أنثى”، إضافة إلى رجل الأعمال الأمريكي توم بريتزكر.وفي، سافر إبستين وماكسويل إلى المملكة المتحدة برفقة فرجينيا روبرتس (التي عُرفت لاحقا باسم فيرجينيا جيوفري)، وكانت آنذاك في. وقد ادعت لاحقا أن الأمير أندرو مارس الجنس معها في شقة بلندن، وهي الواقعة المرتبطة بالصورة الشهيرة التي ظهر فيها الأمير إلى جانبها.كما كشفت السجلات عن زيارة إبستين إلى المملكة المتحدة فيلحضور احتفالات عيد ميلاد الأميرة بياتريس الثامن عشر، قبل أيام من توقيفه في الولايات المتحدة على خلفية اتهامات جنسية.سجّلت الوثائق أيضا لقاءات لإبستين مع شخصيات سياسية بريطانية بارزة، من بينها رئيس الوزراء الأسبق. ورغم صدور أمر توقيف بحقه في الولايات المتحدة، دُعي إبستين إلى مقر ملكي في بريطانيا، وهو ما أثار لاحقا تساؤلات واسعة.وكان تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانيةفي ديسمبر الماضي قد أشار إلى أن ثلاث نساء بريطانيات يظهرن في سجلات رحلات إبستين قلن إنهن تعرضن للاتجار. وأكد محامون يمثلون ضحايا أن غياب تحقيق بريطاني شامل في القضية يطرح علامات استفهام كبيرة.وتشتبه تقارير في أن مطارربما استُخدم كنقطة عبور لفتيات من شرق أوروبا، حيث كانت بعض الأسماء تُدرج في السجلات بكلمة “أنثى” فقط.وتواصل هذه المعطيات إثارة الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية البريطانية، وسط مطالبات بفتح تحقيق موسع في الأنشطة التي قد تكون تمت على الأراضي البريطانية.