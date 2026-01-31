ماذا تكشف ملايين الوثائق عن علاقات ترامب بجيفري إبستين؟... الصداقة، المراسلات، والاتهامات

مقاومة الإفراج عن الملفات



صداقة قديمة وشبهات متجددة



مكتب التحقيقات الفيدرالي يجمع مزاعم



كشوفات ديسمبر: الطيران ونادي مار-أ-لاغو



مقابلات الضحايا



مراسلات إبستين ونظرته إلى ترامب



كشفت شبكةأنّ اسمورد أكثر منفيالمتعلقة بالمجرم الجنسي، التي أُفرج عنها يوم الجمعة، وذلك بعد مقاومة الرئيس في البداية لهذا المسعى.وبينما كانت بعض الإشارات، تضمّنت أخرىكُشف عنها حديثًا ضد ترامب، إلى جانبحول كيفية وصف بعضلتفاعلاتهم مع الرئيس الأمريكي المستقبلي.ومن أبرز ما ورد في الوثائق الصادرة حديثًاضد ترامب، جمعهاالعام الماضي. كما شملتحول امرأة اتهمت ترامب فيباغتصابها عندما كانت في، إضافة إلىمع إحدى ضحايا إبستين أفادت بأن، شريكة إبستين، قامت ذات مرة بـ«تقديمها» إلى ترامب في إحدى الحفلات.ولا يوجدعلى أن أيا من هذه المزاعم اعتبره مكتب التحقيقات الفيدرالي، في حين أكدتأن هذه الادعاءات. كما نفى ترامب مرارًابإبستين أو أيتعيد هذه الكشوفات التذكير بـللإفراج عن ملفات إبستين، رغم تعهده بذلك عند توليه الرئاسة. وفي نهاية المطاف، أقرّقانونًا يُلزم وزارة العدل بالإفراج عن جميع الملفات قبل منتصف ديسمبر.وقالإن الوزارة أفرجت عن، مع حجب بعض المواد استنادًا إلىتسلّط الوثائق الضوء من جديد علىمع إبستين، الذي توفي، وعلى علاقته بشريكته السابقة، المسجونة حاليًا بتهمويصعب حاليًا تحديد النطاق الكامل لمحتوى هذه الوثائق نظرًا لضخامتها، إذ أسفر البحث عن اسمفي موقع وزارة العدل عن أكثر من، معظمهاأو مراسلات كان إبستين يتداولها مع شركائه، من بينهموأكد بلانش أنعلى مراجعة هذه الوثائق، مشددًا على استقلالية وزارة العدل في التعامل مع الملف.من بين أكثر الوثائق إثارة،أعدّها مكتب التحقيقات الفيدرالي في، تضم أكثر منمتعلقة بترامب، ورد أغلبها عبرمن الجمهور.وأوضحت مراسلات داخلية أن هذه المزاعم، وأنه في كثير من الحالاتمع أصحابها. كما شملت القائمة مزاعم مشابهة ضد، الذي نفى بدوره أي مخالفات.أظهرت دفعة سابقة من الوثائق، أُفرج عنها في، أن مدعين فدراليين جمعوا أدلة تشير إلى أن ترامبعدة مرات في التسعينيات، ما يناقض تصريحاته السابقة.كما كشفت الوثائق عن، المملوك لترامب، قبل محاكمة ماكسويل سنة 2021، لطلب معلومات تتعلق بأحد الموظفين السابقين.برزت في الوثائقأجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع ضحايا إبستين. وأفادت إحدى الضحايا بأن ماكسويل أخبرتها أن ترامب «معجب بها»، مؤكدة في الوقت نفسه أنبينها وبين ترامب.كما تضمنت الوثائق ملاحظات عن مقابلة مع، إحدى أبرز الناجيات، التي تحدثت عنللعمل لدى إبستين، وعن الاعتداءات التي تعرضت لها لاحقًا.بعيدًا عن تقارير الـFBI، كشفت الوثائقتُظهر نظرة إبستين إلى ترامب بعد انتخابه رئيسًا. ففي مراسلات مع الصحفي، تساءل إبستين:، ليرد وولف:كما تضمنت الوثائق رسائل متبادلة بين إبستين ووزير الخزانة الأسبق، ناقشا فيها سياسات ترامب، حيث كتب سامرز في إحدى الرسائل:، ليرد إبستين: