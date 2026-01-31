Babnet   Latest update 22:09 Tunis

ماذا تكشف ملايين الوثائق عن علاقات ترامب بجيفري إبستين؟... الصداقة، المراسلات، والاتهامات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697e6f88b0fcf3.22368170_ljfkempoingqh.jpg width=100 align=left border=0>
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانبه صديقته آنذاك (وزوجته لاحقا) ميلانيا كناوس،، ثم ) جيفري إبستين، تليه البريطانية غيسلين ماكسويل، المدانة حاليا
Bookmark article    Publié le Samedi 31 Janvier 2026 - 22:09 قراءة: 3 د, 24 ث
      
كشفت شبكة سي إن إن أنّ اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورد أكثر من ألف مرة في ملايين الوثائق المتعلقة بالمجرم الجنسي جيفري إبستين، التي أُفرج عنها يوم الجمعة، وذلك بعد مقاومة الرئيس في البداية لهذا المسعى.

وبينما كانت بعض الإشارات عادية، تضمّنت أخرى مزاعم اعتداء جنسي غير مؤكدة كُشف عنها حديثًا ضد ترامب، إلى جانب تفاصيل جديدة حول كيفية وصف بعض ضحايا إبستين لتفاعلاتهم مع الرئيس الأمريكي المستقبلي.


ومن أبرز ما ورد في الوثائق الصادرة حديثًا قائمة مزاعم اعتداء غير مؤكدة ضد ترامب، جمعها مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) العام الماضي. كما شملت مذكرات رسمية حول امرأة اتهمت ترامب في دعوى قضائية باغتصابها عندما كانت في سن الثالثة عشرة، إضافة إلى مقابلة مع إحدى ضحايا إبستين أفادت بأن غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين، قامت ذات مرة بـ«تقديمها» إلى ترامب في إحدى الحفلات.


ولا يوجد دليل علني على أن أيا من هذه المزاعم اعتبره مكتب التحقيقات الفيدرالي موثوقًا، في حين أكدت وزارة العدل الأمريكية أن هذه الادعاءات كاذبة ولا أساس لها. كما نفى ترامب مرارًا أي علاقة غير قانونية بإبستين أو أي سلوك جنسي غير مشروع.

أخبار ذات صلة:
ترامب: لم أزر جزيرة إبستين وبيل كلينتون زارها 28 مرة
ترامب: لم أزر جزيرة إبستين وبيل كلينتون زارها 28 مرة...


مقاومة الإفراج عن الملفات

تعيد هذه الكشوفات التذكير بـمقاومة ترامب الأولية للإفراج عن ملفات إبستين، رغم تعهده بذلك عند توليه الرئاسة. وفي نهاية المطاف، أقرّ الكونغرس الأمريكي قانونًا يُلزم وزارة العدل بالإفراج عن جميع الملفات قبل منتصف ديسمبر.

وقال نائب المدعي العام تود بلانش إن الوزارة أفرجت عن 3.5 مليون وثيقة، مع حجب بعض المواد استنادًا إلى استثناءات قانونية.

صداقة قديمة وشبهات متجددة

تسلّط الوثائق الضوء من جديد على صداقة ترامب الطويلة مع إبستين، الذي توفي منتحرًا عام 2019، وعلى علاقته بشريكته السابقة غيسلين ماكسويل، المسجونة حاليًا بتهم الاتجار بالجنس.

ويصعب حاليًا تحديد النطاق الكامل لمحتوى هذه الوثائق نظرًا لضخامتها، إذ أسفر البحث عن اسم «دونالد ترامب» في موقع وزارة العدل عن أكثر من 1800 نتيجة، معظمها مقالات إخبارية أو مراسلات كان إبستين يتداولها مع شركائه، من بينهم ستيف بانون.

وأكد بلانش أن البيت الأبيض لم يكن له أي إشراف على مراجعة هذه الوثائق، مشددًا على استقلالية وزارة العدل في التعامل مع الملف.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يجمع مزاعم

من بين أكثر الوثائق إثارة، قائمة داخلية أعدّها مكتب التحقيقات الفيدرالي في أوت الماضي، تضم أكثر من عشرة مزاعم متعلقة بترامب، ورد أغلبها عبر بلاغات غير مؤكدة من الجمهور.

وأوضحت مراسلات داخلية أن هذه المزاعم غير مثبتة، وأنه في كثير من الحالات لم يتم التواصل مع أصحابها. كما شملت القائمة مزاعم مشابهة ضد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، الذي نفى بدوره أي مخالفات.

أخبار ذات صلة:
قائمة مفصلة صادمة عن مشاهير وأصحاب نفوذ وردت أسماؤهم في ملفات إبستين
قائمة مفصلة صادمة عن مشاهير وأصحاب نفوذ وردت أسماؤهم في ملفات إبستين ...


كشوفات ديسمبر: الطيران ونادي مار-أ-لاغو

أظهرت دفعة سابقة من الوثائق، أُفرج عنها في ديسمبر، أن مدعين فدراليين جمعوا أدلة تشير إلى أن ترامب استقل طائرة إبستين الخاصة عدة مرات في التسعينيات، ما يناقض تصريحاته السابقة.

كما كشفت الوثائق عن استدعاء نادي مار-أ-لاغو، المملوك لترامب، قبل محاكمة ماكسويل سنة 2021، لطلب معلومات تتعلق بأحد الموظفين السابقين.

مقابلات الضحايا

برزت في الوثائق ملاحظات مقابلات أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع ضحايا إبستين. وأفادت إحدى الضحايا بأن ماكسويل أخبرتها أن ترامب «معجب بها»، مؤكدة في الوقت نفسه أن أي تفاعل لم يحدث بينها وبين ترامب.

كما تضمنت الوثائق ملاحظات عن مقابلة مع فيرجينيا جيوفري، إحدى أبرز الناجيات، التي تحدثت عن تجنيدها من نادي مار-أ-لاغو للعمل لدى إبستين، وعن الاعتداءات التي تعرضت لها لاحقًا.

مراسلات إبستين ونظرته إلى ترامب

بعيدًا عن تقارير الـFBI، كشفت الوثائق رسائل إلكترونية تُظهر نظرة إبستين إلى ترامب بعد انتخابه رئيسًا. ففي مراسلات مع الصحفي مايكل وولف، تساءل إبستين: «ماذا كان سيفعل ترامب؟»، ليرد وولف: «ينكر، يهاجم الإعلام، ويلقي اللوم على الآخرين».

كما تضمنت الوثائق رسائل متبادلة بين إبستين ووزير الخزانة الأسبق لاري سامرز، ناقشا فيها سياسات ترامب، حيث كتب سامرز في إحدى الرسائل: «أعتقد أن صديقك مريض نفسيًا»، ليرد إبستين: «ليس صديقي».

المصدر: سي إن إن
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322958

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 31 جانفي 2026 | 12 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:14
17:46
15:21
12:40
07:22
05:53
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet14°
10° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-10
15°-11
18°-8
17°-11
16°-10
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>