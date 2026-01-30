تحذيرات رسمية من تقلبات جوية قوية: دعوات إلى الحذر للمواطنين والبحّارة والفلاحين

احتياطات لمستعملي الطرقات



دعوة خاصة للبحّارة والفلاحين



أمطار رعدية وكميات هامة متوقعة



تحذير جهوي في أريانة



مرصد المرور يدعو إلى توخي أقصى درجات الحذر بسبب توقعات بهبوب رياح قوية وأمطار غزيرة غدا



دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين إلىتزامنًا مع التقلبات الجوية المنتظرة غدًا السبت، وذلك استنادًا إلى نشرات المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.وتشير التوقعات إلى هبوبعلى أغلب مناطق البلاد بداية من ظهر السبت، بسرعة تتراوح بين 60 و80 كلم/س، مع هبّات قد تبلغ مؤقتًا 110 كلم/س، خاصة بعدد من ولايات الشمال والوسط والجنوب.شدّدت الحماية المدنية على:نظرًا لتأثير الرياح على توازن السيارات* الانتباه منوسقوط الأشجار واللافتات وأعمدة الإنارة* تجنب مجاوزة الشاحنات والحافلات بسبب إمكانية تمايلها* مضاعفة مسافة الأمان وتشغيل الأضواء حتى نهارًا* عدم المجازفة بعبور الأودية أو التجمعات المائية* التوقف في مكان آمن عند انعدام الرؤية، خاصة بالجنوب بسبب الرمال المثارةكما دعت البحارة إلى عدم المجازفة والإبحار في ظل هذه الظروف.من جهتها، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية البحّارة وأصحاب مراكب الصيد إلىإلى حين تحسن الأحوال الجوية، مع تعزيز حبال الإرساء وتأمين المعدات.كما أوصت الفلاحين بـ:* تدعيم البيوت المحمية والمنشآت الخفيفة* حماية الآلات والتجهيزات الفلاحية* نقل الثروة الحيوانية إلى أماكن آمنة* تأمين الأعلاف والمخزونات* تنظيف المجاري المائية لتفادي الفيضاناتيتوقع نزول أمطار بالشمال ثم محليًا الوسط، تكون أحيانًا، خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية، بكميات قد تصل إلى 70 مم في بعض الولايات مع إمكانية تساقط البَرَد.وفي السياق ذاته، أصدرت ولاية أريانة بلاغًا تحذيريًا دعت فيه المواطنين إلى الحذر، وتجنب عبور الأودية والطرقات المغمورة، مع تثبيت الأجسام القابلة للسقوط وعدم ركن السيارات تحت الأشجار.وأكدت الولاية أن مصالح الحماية المدنية وبقية الهياكل المتدخلة فيللتدخل عند الضرورة.وتأتي هذه التحذيرات في إطار الوقاية والحدّ من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتقلبات الجوية المرتقبة.دعا المرصد الوطني للمرور إلى توخي أقصى درجات الحذر، بناءً على التوقعات الجوية للمعهد الوطني للرصد الجوي ليوم غدا السبت، تشير إلى هبوب رياح قوية جداً ونزول أمطارغزيرة، داعيا مستعملي الطريق في ولايات الشمال (جندوبة، باجة، بنزرت، نابل، تونس الكبرى...) وتوزر وقبلي ومدنين وتطاوين، إلى مضاعفة الانتباه.ودعا المرصد، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة، السواق، إلى الالتزام بجملة من النصائح لمواجهة الرياح القوية (التي قد تصل لـ 130 كلم/س) ، أهمها تخفيض السرعة باعتبار أن الرياح العاتية تزيد من مقاومة السيارة وتفقدها توازنها، خاصة في الطرقات المفتوحة والجسور، والحذر من الأجسام المتطايرة خاصة سقوط الأشجار واللوحات الإشهارية أو أعمدة الإنارةكما أوصاهم بإحكام القبضة على المقود لمواجهة الهبات المفاجئة للرياح ، وتجنب المجاوزة سيما مجاوزة الشاحنات الكبيرة والحافلات لأنها قد تتمايل بسبب الرياح وتسبب حوادث خطيرة.وبالنسبة لمواجهة الأمطار الغزيرة وضعف الرؤية طلب المرصد من السواق مضاعفة مسافة الأمان نظرا لأن الطريق المبلل يزيد من مسافة الكبح ، وإشعال أضواء جميع أنواع العربات بما في ذلك الدراجات الناريّة حتى في وضح النهار لتعزيز الرؤية، وتجنب التجمعات المائية مهما كانت قوة السيارة ، والتأكد من سلامة مساحات الزجاج قبل الانطلاق.أما بخصوص مستعملي الطرقات بالجنوب ، فقد أكد المرصد على أن الرؤية ستكون محدودة جداً بسبب الرمال المثارة، ناصحا إياهم بالتوقف في مكان آمن بعيداً عن حافة الطريق إذا انعدمت الرؤية تماماً .