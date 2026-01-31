قبلي: "قافلة القلب" متعدّدة الاختصاصات تؤمن 526 عيادة مجانية لفائدة متساكني دوز الكبرى

حلّت "قافلة القلب" المتنقلة ومتعدّدة الاختصاصات، اليوم السبت، بكلّ من المستشفى المحلي بدوز من ولاية قبلي و5 مراكز صحة أساسية بمعتمديتي دوز الشمالية ودوز الجنوبية، أين أمّنت إجمالي 526 عيادة طبية مجانية لـفائدة متساكني دوز الكبرى، وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني.وأوضح المكني، في تصريح لصحفية "وات"، أن هذه القافلة انتظمت تحت اشراف وزارة الصحة بالشراكة بين جمعية القلب والشرايين والرئتين بسوسة، والإدارة الجهوية للصحة، وفرع الهلال الأحمر بدوز، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الاشراف لتقريب خدمات طب الاختصاص من المواطن، وتخفيف عبء التنقل عن المرضى، ونفاذهم العادل للصحة.وأبرز أن 35 أستاذا استشفائيا جامعيا في 9 اختصاصات طبية شاركوا في هذه القافلة معززين بـ 3 آلات تصوير بالصدى للقلب، إلى جانب فريق لتقصي مرضي ضغط الدم والسكري، وآخر لقيس النظر، مع توزيع عدد من النظارات الطبية المجانية على مستحقيها من المرضى، فضلا تنظيم ورشة في الإسعافات الأولية مفتوحة للعموم ركّزت على عملية انعاش حالات الموت الفجئي خارج المؤسسات الصحية.من ناحيته، بيّن رئيس جمعية القلب والشرايين والرئتين بسوسة، عبد الله المحضاوي، لـ"وات"، أن هذه البادرة الطبيّة التي تعرف بقافلة القلب كانت قد انطلقت منذ يوم الخميس الماضي من منطقة بني خداش لتتحول يوم الجمعة الى مدينة تطاوين، وتحط الرحال اليوم بمدينة دوز، مشيرا إلى أنّ 20 من بين 35 أستاذا جامعيا بالقافلة مختصون في أمراض وجراحة القلب.وأضاف أن هذه القافلة تشمل أيضا اختصاصات طب العيون، وطب الولدان، وطب الأطفال، وطب الامراض الجلدية، الى جانب طب الكلى والمجاري البولية، وطب الاستعجالي، والطب الوقائي، وتؤمن عيادات مختصة وفحوصات تكميلية أهمها التصوير بالصدى، علاوة على تنظيم اجتماعات طبية للنظر في الحالات المستعصية التي تتطلّب نقلها الى المستشفيات الجامعية بصفاقس أو سوسة أو تونس العاصمة.حمد