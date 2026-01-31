Babnet   Latest update 23:15 Tunis

قبلي: "قافلة القلب" متعدّدة الاختصاصات تؤمن 526 عيادة مجانية لفائدة متساكني دوز الكبرى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67bb846c7e14c4.96795539_mnjkpfqgieolh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 31 Janvier 2026 - 23:15 قراءة: 1 د, 14 ث
      
حلّت "قافلة القلب" المتنقلة ومتعدّدة الاختصاصات، اليوم السبت، بكلّ من المستشفى المحلي بدوز من ولاية قبلي و5 مراكز صحة أساسية بمعتمديتي دوز الشمالية ودوز الجنوبية، أين أمّنت إجمالي 526 عيادة طبية مجانية لـفائدة متساكني دوز الكبرى، وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني.
وأوضح المكني، في تصريح لصحفية "وات"، أن هذه القافلة انتظمت تحت اشراف وزارة الصحة بالشراكة بين جمعية القلب والشرايين والرئتين بسوسة، والإدارة الجهوية للصحة، وفرع الهلال الأحمر بدوز، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الاشراف لتقريب خدمات طب الاختصاص من المواطن، وتخفيف عبء التنقل عن المرضى، ونفاذهم العادل للصحة.
وأبرز أن 35 أستاذا استشفائيا جامعيا في 9 اختصاصات طبية شاركوا في هذه القافلة معززين بـ 3 آلات تصوير بالصدى للقلب، إلى جانب فريق لتقصي مرضي ضغط الدم والسكري، وآخر لقيس النظر، مع توزيع عدد من النظارات الطبية المجانية على مستحقيها من المرضى، فضلا تنظيم ورشة في الإسعافات الأولية مفتوحة للعموم ركّزت على عملية انعاش حالات الموت الفجئي خارج المؤسسات الصحية.

من ناحيته، بيّن رئيس جمعية القلب والشرايين والرئتين بسوسة، عبد الله المحضاوي، لـ"وات"، أن هذه البادرة الطبيّة التي تعرف بقافلة القلب كانت قد انطلقت منذ يوم الخميس الماضي من منطقة بني خداش لتتحول يوم الجمعة الى مدينة تطاوين، وتحط الرحال اليوم بمدينة دوز، مشيرا إلى أنّ 20 من بين  35 أستاذا جامعيا بالقافلة مختصون في أمراض وجراحة القلب.
وأضاف أن هذه القافلة تشمل أيضا اختصاصات طب العيون، وطب الولدان، وطب الأطفال، وطب الامراض الجلدية، الى جانب طب الكلى والمجاري البولية، وطب الاستعجالي، والطب الوقائي، وتؤمن عيادات مختصة وفحوصات تكميلية أهمها التصوير بالصدى، علاوة على تنظيم اجتماعات طبية للنظر في الحالات المستعصية التي تتطلّب نقلها الى المستشفيات الجامعية بصفاقس أو سوسة أو تونس العاصمة.
 

حمد
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322943

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 31 جانفي 2026 | 12 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:14
17:46
15:21
12:40
07:22
05:53
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet14°
12° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-11
15°-11
18°-8
17°-11
16°-10
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>