مقترح رسمي لوزير الداخلية لإنهاء العمل بـ "الشنقال" واستبداله بمنظومة ذكية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697e5cc14437f6.50697872_foemlqgkjpinh.jpg width=100 align=left border=0>
النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مروان زيان
Publié le Samedi 31 Janvier 2026
      
تقدّم النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مروان زيان، بمقترح رسمي إلى وزير الداخلية يقضي بتعليق العمل بآلية رفع السيارات، المعروفة بـ«الشنقال»، وتعويضها بنظام الخطايا اللاصقة، مع إحداث صندوق لدعم مآوي السيارات.

وأوضح النائب، في مراسلته، أنّ هذا المقترح يندرج في إطار تطوير العمل البلدي وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، إلى جانب حماية الممتلكات الخاصة من الأضرار التي قد تنجرّ عن عمليات الرفع.


أضرار تقنية على السيارات الحديثة

وبيّن المقترح أنّ آلية الرفع لم تعد تتماشى مع تطوّر الأسطول الوطني للسيارات، حيث تعتمد نسبة هامة من العربات الحديثة على ناقل حركة أوتوماتيكي، وهو ما يجعلها عرضة لأضرار ميكانيكية عند الرفع الجزئي أو الجر غير المطابق للمعايير التقنية.


وأشار إلى أنّ عمليات الرفع قد تتسبب في أضرار بمنظومة نقل الحركة والهياكل الخارجية، إضافة إلى تسجيل حالات تلف بالمصدّات والخزف، وهو ما قد يفضي إلى نزاعات قانونية وتحمّل الجماعات المحلية كلفة تعويضات.

اعتماد الخطايا اللاصقة والرقمنة

ويقترح النص اعتماد نظام الخطايا اللاصقة، من خلال وضع ملصقات على السيارات المخالفة وتوثيق المخالفة رقمياً، وربطها بمنظومة معلوماتية مركزية يتم عبرها استخلاص الخطايا عند دفع الأداءات أو تجديد معلوم الجولان.

كما ينصّ المقترح على قصر عملية رفع السيارات على الحالات الاستثنائية التي تمثّل خطراً على السلامة العامة أو تعيق حركة المرور بصفة كلية، خاصة أمام سيارات الإسعاف والحماية المدنية.

صندوق لدعم مآوي السيارات

ويتضمّن المقترح تخصيص العائدات المالية المتأتية من الخطايا لفائدة صندوق يُعنى بدعم إحداث مواقف السيارات، لاسيما المآوي الطابقية والذكية، بما يساهم في الحدّ من الوقوف العشوائي وتحسين التنظيم المروري داخل المدن.

ويهدف هذا التمشي، وفق المقترح، إلى تطوير موارد الجماعات المحلية واعتماد حلول تنظيمية أكثر نجاعة، مع احترام ممتلكات المواطنين وتحسين جودة الخدمات البلدية.
