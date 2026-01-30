رياح قوية جدا وأمطار غزيرة مرتقبة في تونس ابتداءً من ظهر السبت

Babnet   Latest update 12:35 Tunis

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/vent_meteo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 12:32 قراءة: 0 د, 45 ث
      
حذّر المعهد الوطني للرصد الجوي من رياح قوية إلى قوية جدًا تهبّ على أغلب مناطق البلاد ابتداءً من ظهر يوم السبت، وفق نشرة متابعة صادرة عنه.

وحسب المعهد، ستتراوح السرعة القصوى للرياح بين 60 و80 كلم/س، مع تسجيل هبّات قد تصل مؤقتًا إلى 110 كلم/س، خاصة بولايات جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى ونابل وزغوان والكاف وسليانة والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد، إضافة إلى ولايات الجنوب، وهي قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين وقابس ومدنين.


وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تراجع ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية، فيما قد تصل سرعتها خلال ساعات الليل إلى حدود 130 كلم/س، خصوصًا بالمناطق الجبلية.


كما يُنتظر نزول أمطار بداية من يوم السبت بالشمال، قبل أن تشمل محليًا مناطق الوسط، وتكون أحيانًا رعدية وغزيرة، لا سيما خلال الليل بالمناطق الساحلية الشمالية.

وتتراوح أعلى كميات الأمطار بين 30 و50 مليمترا، وقد تبلغ محليًا 70 مليمترا، خاصة بولايات جندوبة وباجة وبنزرت ونابل، مع تساقط للبرد، بحسب المصدر ذاته.
