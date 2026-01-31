Babnet   Latest update 09:54 Tunis

المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 24 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة جدا السبت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697dc341357e37.67162795_nimqghpfkjleo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 31 Janvier 2026 - 09:54
      
صنف المعهد الوطني للرصد الجوي أربعة وعشرون ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نتيجة ظواهر جوية خطرة متوقعة، وفق خريطة لليقظة اصدرها اليوم السبت.

بينما صنفت ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس في مستوى درجة انذار عادية.


ويتميز الوضع الجوي، وفق خريطة اليقظة بهبوب رياح قوية إلى قوية جدا بداية من بعد ظهر السبت تصل سرعتها القصوى مؤقتا 110 كلم في الساعة في شكل هبات وتكون مثيرة للرمال والاتربة بالجنوب .


كما يتميز بامطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية وبمكيات محليا هامة بأقصى الشمال الغربي.

وافاد المعهد الوطني للرصد الجوي ان الرياح القوية قد تعرقل الأنشطة اليومية و الترفيهية إلى حد كبير. وتوقع ان تؤثر الرياح القوية على حركة النقل الجوي و البري والبحري فضلا عن شبكات توزيع الكهرباء والهاتف لفترات طويلة نسبيا.

ودعا المعهد الى توخي الحذر في حركة التنقل و في الانشطة ذات العلاقة بالنقل الجوي والبحري مع تجنب القيام بأنشطة ترفيهية في الخارج.

كما اوصى بالحذر من سقوط الأشجار أو الأعمدة وتجنب الصعود و العمل فوق أسطح المباني و الاماكن المرتفعة.
