ارتفاع منسوب مياه بحيرة تونس يغمر جزءًا من طريق تونس–حلق الوادي

Publié le Samedi 31 Janvier 2026 - 08:47
      
أظهر مقطع فيديو متداول على موقع فيسبوك، يوم أمس الجمعة، ارتفاع منسوب مياه بحيرة تونس، ما تسبّب في غمر جزء من الطريق الرابطة بين تونس وحلق الوادي.

ودعا عدد من مستعملي الطريق المواطنين إلى توخّي الحذر الشديد أثناء المرور عبر هذا المحور، خاصة في ظل التقلّبات الجوية وارتفاع منسوب المياه.






