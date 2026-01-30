تعيينات حكام الجولة 19 من الرابطة المحترفة الأولى التونسية لكرة القدم

السبت 31 جانفي





الأحد 1 فيفري



أُعلنت تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة عشرة التي تُقام يومي السبت 31 جانفي والأحد 1 فيفري، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الزوال، وفق البرنامج التالي:الملعب: ملعب حمادي العقربي برادسالحكم: حسني النايلي — حكم الفار: منتصر بلعربيالملعب: ملعب حمد العواني بالقيروانالحكم: باسم بلعيد — حكم الفار: نضال باللطيفالملعب: ملعب بن قردانالحكم: خالد قويدر — حكم الفار: أمير لوصيفالملعب: ملعب الشاذلي زويتنالحكم: محرز المالكي — حكم الفار: حمزة جعيدالملعب: ملعب مصطفى بن جناتالحكم: هيثم الطرابلسي — حكم الفار: أمير العياديالملعب: ملعب قابسالحكم: وليد المنصري — حكم الفار: مجدي بلاغةالملعب: ملعب المتلويالحكم: فرج عبد اللاوي — حكم الفار: هيثم قيراطتم تأجيل مباراةبسبب التزامات الترجي في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا.