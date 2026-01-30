Babnet   Latest update 10:56 Tunis

تعيينات حكام الجولة 19 من الرابطة المحترفة الأولى التونسية لكرة القدم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 10:47
      
أُعلنت تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة عشرة التي تُقام يومي السبت 31 جانفي والأحد 1 فيفري، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الزوال، وفق البرنامج التالي:

السبت 31 جانفي

* النادي الإفريقي – النادي البنزرتي
الملعب: ملعب حمادي العقربي برادس
الحكم: حسني النايلي — حكم الفار: منتصر بلعربي


* شبيبة القيروان – الأولمبي الباجي
الملعب: ملعب حمد العواني بالقيروان
الحكم: باسم بلعيد — حكم الفار: نضال باللطيف

* اتحاد بن قردان – الترجي الجرجيسي
الملعب: ملعب بن قردان
الحكم: خالد قويدر — حكم الفار: أمير لوصيف

الأحد 1 فيفري

* شبيبة العمران – النادي الصفاقسي
الملعب: ملعب الشاذلي زويتن
الحكم: محرز المالكي — حكم الفار: حمزة جعيد

* الاتحاد المنستيري – مستقبل المرسى
الملعب: ملعب مصطفى بن جنات
الحكم: هيثم الطرابلسي — حكم الفار: أمير العيادي

* مستقبل قابس – النجم الساحلي
الملعب: ملعب قابس
الحكم: وليد المنصري — حكم الفار: مجدي بلاغة

* نجم المتلوي – الملعب التونسي
الملعب: ملعب المتلوي
الحكم: فرج عبد اللاوي — حكم الفار: هيثم قيراط

ملاحظة: تم تأجيل مباراة مستقبل سليمان – الترجي الرياضي التونسي بسبب التزامات الترجي في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا.
الجمعة 30 جانفي 2026 | 11 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:44
15:20
12:40
07:23
05:54
