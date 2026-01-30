تعيينات حكام الجولة 19 من الرابطة المحترفة الأولى التونسية لكرة القدم
أُعلنت تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة عشرة التي تُقام يومي السبت 31 جانفي والأحد 1 فيفري، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الزوال، وفق البرنامج التالي:
السبت 31 جانفي* النادي الإفريقي – النادي البنزرتي
الملعب: ملعب حمادي العقربي برادس
الحكم: حسني النايلي — حكم الفار: منتصر بلعربي
* شبيبة القيروان – الأولمبي الباجي
الملعب: ملعب حمد العواني بالقيروان
الحكم: باسم بلعيد — حكم الفار: نضال باللطيف
* اتحاد بن قردان – الترجي الجرجيسي
الملعب: ملعب بن قردان
الحكم: خالد قويدر — حكم الفار: أمير لوصيف
الأحد 1 فيفري* شبيبة العمران – النادي الصفاقسي
الملعب: ملعب الشاذلي زويتن
الحكم: محرز المالكي — حكم الفار: حمزة جعيد
* الاتحاد المنستيري – مستقبل المرسى
الملعب: ملعب مصطفى بن جنات
الحكم: هيثم الطرابلسي — حكم الفار: أمير العيادي
* مستقبل قابس – النجم الساحلي
الملعب: ملعب قابس
الحكم: وليد المنصري — حكم الفار: مجدي بلاغة
* نجم المتلوي – الملعب التونسي
الملعب: ملعب المتلوي
الحكم: فرج عبد اللاوي — حكم الفار: هيثم قيراط
ملاحظة: تم تأجيل مباراة مستقبل سليمان – الترجي الرياضي التونسي بسبب التزامات الترجي في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا.
السبت 31 جانفي* النادي الإفريقي – النادي البنزرتي
الملعب: ملعب حمادي العقربي برادس
الحكم: حسني النايلي — حكم الفار: منتصر بلعربي
* شبيبة القيروان – الأولمبي الباجي
الملعب: ملعب حمد العواني بالقيروان
الحكم: باسم بلعيد — حكم الفار: نضال باللطيف
* اتحاد بن قردان – الترجي الجرجيسي
الملعب: ملعب بن قردان
الحكم: خالد قويدر — حكم الفار: أمير لوصيف
الأحد 1 فيفري* شبيبة العمران – النادي الصفاقسي
الملعب: ملعب الشاذلي زويتن
الحكم: محرز المالكي — حكم الفار: حمزة جعيد
* الاتحاد المنستيري – مستقبل المرسى
الملعب: ملعب مصطفى بن جنات
الحكم: هيثم الطرابلسي — حكم الفار: أمير العيادي
* مستقبل قابس – النجم الساحلي
الملعب: ملعب قابس
الحكم: وليد المنصري — حكم الفار: مجدي بلاغة
* نجم المتلوي – الملعب التونسي
الملعب: ملعب المتلوي
الحكم: فرج عبد اللاوي — حكم الفار: هيثم قيراط
ملاحظة: تم تأجيل مباراة مستقبل سليمان – الترجي الرياضي التونسي بسبب التزامات الترجي في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322849