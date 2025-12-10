قائمة مفصلة صادمة عن مشاهير وأصحاب نفوذ وردت أسماؤهم في ملفات إبستين

بعد مرور كل هذه السنوات، تستمر قائمة الأشخاص البارزين الذين ارتبطت أسماؤهم بالمجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين بالتزايد، بمن فيهم بعض الذين لم تكن صلاتهم به معروفة علنا في السابق.



وفي عام 2019، نشرت "مجلة نيويورك (NYMag)" قائمة شاملة بأسماء جهات الاتصال المزعومة لإبستين من "المجتمع الراقي" و"أصحاب النفوذ"، بناءً على الوثائق العامة المتاحة في ذلك الوقت.



وحاليا، قامت "مجلة نيويورك" بتوسيع تلك القائمة لتشمل المزيد من الأسماء والتفاصيل التي ظهرت في ملفات إبستين المختلفة، بما في ذلك جداوله الخاصة، وكتاب أعياد ميلاده الشهير، والوثائق والملفات التي تم إصدارها مؤخرا عن طريق لجنة الرقابة بمجلس النواب، ودفتره الأسود (دفتر عناوين صغير كان بحوزة رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، ويحتوي على قائمة طويلة من الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين لأشخاص تواصلوا معه أو ضمن شبكته الاجتماعية، وما شابه.مخرج شهير.احتفظ إبستين بصورة لصديقه آلن معلقة على حائطه لسنوات قبل علاقته مع ميا فارو.عازف كيبورد، ومؤسس مشارك لفرقة الروك "كينغ هارفست".مساهم في كتاب أعياد ميلاد إبستين.شقيق الأميرة ديانا.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.طبيبة وملكة جمال السويد السابقة.تم العثور على اسمها في سجلات طائرة إبستين الخاصة.صاحب مطعم.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.وسيط نفوذ.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود وفي سجلات طائرة إبستين الخاصة.صاحب فنادق المشاهير.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.ممثل شهير.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود. نفى بالدوين معرفته بإبستين.كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق، ومقدم بودكاست (MAGA).تراسل بانون وإبستين بانتظام في عامي 2018 و 2019، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.رئيس وزراء إسرائيلي أسبق.كان السياسي الإسرائيلي المخضرم ضيفا منتظما لدى إبستين في منزله في أبر إيست سايد من عام 2013 إلى عام 2017، حيث كان يلتقي بالممول شهريا لفترات طويلة من ذلك الوقت. كما سافر على متن طائرة إبستين وتبادل معه العديد من رسائل البريد الإلكتروني.مدير مدرسة دالتون (Dalton School).تمت إقالة بار قبل وقت قصير من ظهور إبستين، البالغ من العمر 21 عاما وبدون شهادة جامعية، في أول يوم عمل له لتدريس الرياضيات والفيزياء في مدرسة دالتون المرموقة في مانهاتن في أوائل السبعينيات. أعلن بار استقالته بعد ذلك بوقت قصير. تقاطع مسار نجل دونالد، وليام، مع محيط إبستين أثناء عمله كمستشار في مكتب المحاماة "كيركلاند وإيليس" في عام 2009. وقد حصلت شركة المحاماة لإبستين على صفقة عدم مقاضاة متساهلة بشكل فاحش في عام 2007، والتي تراجعها وزارة العدل الآن. في جويلية، رفض بار الابن التنحي عن تحقيق إبستين الجاري.مدير استثمار خاص ومبعوث واشنطن حاليا.كان حليف دونالد ترامب القوي صديقا لإبستين والرئيس عندما كانا مقربين في جنوب فلوريدا في الثمانينيات. يبدو أن إبستين حاول إحياء العلاقة في عام 2016 بعد أن فاز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري. في أوت من ذلك العام، حدد إبستين موعد غداء مع باراك، الذي كان مستشارا غير رسمي لحملة ترامب في ذلك الوقت. كما دُعي باراك إلى منزل إبستين في أبر إيست سايد في سبتمبر 2016 مع السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين ووودي آلن.مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.تم العثور على اسمه في سجلات طائرة إبستين الخاصة.مستثمر ملياردير.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.رجل أعمال في نيويورك.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.مدير ملاه ليلية.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود. بيرلي يملك النادي الذي شهد أول موعد غرامي بين ميغان ماركل والأمير هاري.كونتيسة.تم العثور على اسمها في دفتر إبستين الأسود — مُدرجة باسم "ديبي" (Debbie).كونت.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود. هم من عائلة بسمارك (الشهيرة).وريثة ورائدة أعمال في مجال النشر.تم العثور على اسمها في دفتر إبستين الأسود.قطب إعلامي.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.المؤسس المشارك لشركة أبولو غلوبال مانيجمنت (Apollo Global Management).علاقة عملاق الأسهم الخاصة هذا بجيفري إبستين، الذي دفع له عشرات الملايين من الدولارات، أدت في النهاية إلى تنحي بلاك عن منصب الرئيس التنفيذي لـ "أبولو" ومغادرته منصبه كرئيس لمتحف الفن الحديث (MoMA). ساهم بلاك بقصيدة في كتاب أعياد الميلاد لإبستين. كما ظهرت رسائل بريد إلكتروني متبادلة بينهما.محامي إبستين.ضمن قائمة عملاء محامي المحاكمة.ساحر.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود. كما تبادلا رسائل عبر البريد الإلكتروني.رئيس وزراء بريطاني أسبق.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.ملياردير وعمدة نيويورك السابق.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.سلطان بروناي.عقد إبستين اجتماعا واحدا على الأقل مع السلطان عندما سافر إلى بروناي في عام 2002 مع بيل كلينتون.شخصية اجتماعية بريطانية.تم العثور على اسمها في دفتر إبستين الأسود.رجل أعمال إيطالي.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.مقاول في لونغ آيلاند.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.رئيس كلية بارد (Bard College).تضمنت جداول إبستين الخاصة من عام 2013 إلى 2017 ما يقرب من عشرين اجتماعا مُجدولاً مع بوتستين على مدى السنوات الأربع المشمولة في الوثائق، معظمها في منزله.أحد مؤسسي شركة دوني وبورك (Dooney & Bourke).تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.محرر أوروبي كبير في مجلة فوج (Vogue).تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.مصممة ديكور داخلي.تم العثور على اسمها في دفتر إبستين الأسود.مؤسس مجموعة فيرجن (Virgin Group).تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.رجل أعمال إيطالي مليونير.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.المؤسس المشارك لغوغل (Google).وفقاً لملف قضائي، قدم إبستين المشورة لبرين من عام 2004 إلى 2007، بما في ذلك إرشادات حول كيفية إنشاء ملاذ ضريبي — وهو صندوق ائتماني لتوفير الضرائب لأطفال برين يسمى منحة سنوية مُحتفظ بها من المانح، أو (GRAT) — مع مصرفيين في جي بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase).وكيل أدبي.تم العثور على اسمه في سجلات طائرة إبستين الخاصة.مسؤول تنفيذي.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.كشاف عارضات أزياء.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود وفي سجلات طائرة إبستين الخاصة. كما ساهم في كتاب أعياد ميلاد إبستين. انتحر برونيل في عام 2022 أثناء وجوده في سجن بباريس في انتظار محاكمته بتهم اغتصاب وتهريب قصر.محررة في مجال الأزياء.تم العثور على اسمها في دفتر إبستين الأسود.قطب المتاجر الكبرى.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود وفي سجلات طائرة إبستين الخاصة.المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية (CIA).وفقا لوثائقه الخاصة، كان لدى إبستين ثلاثة اجتماعات مجدولة في عام 2014 مع بيرنز، الذي كان في ذلك الوقت نائب وزير الخارجية خلال إدارة أوباما. التقيا في كل من واشنطن العاصمة ونيويورك.كاتبة عمود ألهمت مسلسل "سيكس آند ذا سيتي" (Sex and the City).تم العثور على اسمها في دفتر إبستين الأسود.ممول فرنسي.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.رجل أعمال.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.إيرل (لقب نبيل).تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.عارضة أزياء شهيرة.تم العثور على اسمها في دفتر إبستين الأسود وفي سجلات طائرة إبستين الخاصة.شقيقان بريطانيان مطوران عقاريان.تم العثور على اسميهما في دفتر إبستين الأسود.المحرر السابق لمجلة فانيتي فير (Vanity Fair).وفقاً للصحفية فيكي وارد، قام بإلغاء أجزاء من قصة عام 2003 تتهم إبستين بالاعتداء الجنسي على الأطفال بعد زيارة إبستين لمكتبه.الرئيس التنفيذي لشركة بير ستيرنز للخدمات المالية والاستثمارية (Bear Stearns).مساهم في كتاب أعياد ميلاد إبستين.رئيسة علاقات عامة.تم العثور على اسمها في دفتر إبستين الأسود. يُزعم أنها الصديقة السابقة للأمير أندرو.مستثمر في صناديق التحوط.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.صاحب فنادق.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.لغوي ومؤلف.وفقاً لجداول إبستين، فقد رتب عدة اجتماعات مع تشومسكي في عامي 2015 و 2016، والذي كان حينها يدرس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) حيث تبرع إبستين بمئات الآلاف من الدولارات. تضمنت الاجتماعات المجدولة تجمعا للأكاديميين بالإضافة إلى رحلة مع إبستين على متن طائرته الخاصة إلى نيويورك لتناول العشاء في منزله مع المخرج السينمائي وودي آلن وزوجته سون يي بريفين. كما تراسل تشومسكي وإبستين بشأن الأخبار والسياسة عبر البريد الإلكتروني بين عامي 2015 و 2017.مؤلف كتب "العصر الجديد".تحتوي رسائل البريد الإلكتروني لإبستين على مراسلات مع شوبرا من عام 2016، بما في ذلك مناقشات حول ترامب.قطب مطاعم.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.ملياردير فنزويلي.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.الرئيس الأمريكي الأسبق.تم العثور على اسمه في سجلات طائرة إبستين الخاصة.الابنة الأولى (للرئيس).حضرت غيسلين ماكسويل حفل زفاف الابنة الأولى السابقة بعد توجيه الاتهام الأول لإبستين. كان ذلك بعد فترة وجيزة من تخطي ماكسويل جلسة إفادة في قضية إبستين، مدعية أنها بحاجة للعودة إلى المملكة المتحدة لتكون بجوار والدتها المريضة بشدة.رئيس كوندي ناست بريطانيا (Condé Nast Britain).تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.موسيقي.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.ساحر.وفقا لإدخال في مفكرة رسائل مؤرخ في 27 جانفي 2005، الساعة 3:55 مساءً، اتصل كوبرفيلد بخط إبستين أثناء غيابه. ينص الإدخال المكتوب بخط اليد على: "اتصل ديفيد الساحر".صحفية.كانت كوريك من بين الذين حضروا عشاء في منزل إبستين الفخم للأمير أندرو في عام 2010.ممثل كوميدي، ومُدان بالاغتصاب.عاش كوسبي في الجهة المقابلة لمنزل إبستين في مانهاتن.حاكم نيويورك السابق.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.شخصية ملكية.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.سليل سياسي، ومؤسس علامة تجارية للحدائق الفاخرة.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.وريثة.تم العثور على اسمها في دفتر إبستين الأسود.دوق أوزيه السابع عشر.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.عارضة أزياء سابقة، وحفيدة روالد دال.تم العثور على اسمها في دفتر إبستين الأسود.محامي إبستين.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود وفي سجلات طائرة إبستين الخاصة.عارضة أزياء، ممثلة، شخصية تلفزيونية.تم العثور على اسمها في دفتر إبستين الأسود.متخصص في الحراجة الزراعية، ورجل أعمال، وسائق سباقات فورمولا 1 سابق.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.ممثلة.تم العثور على اسمها في دفتر إبستين الأسود.الرئيس الدولي لشركة نيويورك تايمز (The New York Times Company).تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.مخرج.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.الحائز جائزة نوبل.تلقى إيدلمان تمويلا من مؤسسة جيفري إبستين السادسة (Jeffrey Epstein VI Foundation).الرئيس التنفيذي السابق لشركة مارفل إنتربرايزز (Marvel Enterprises).تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.مستثمر مغامر.ساهم مؤسس شركة كليرستون (Clearstone) برسالة في كتاب أعياد ميلاد إبستين يتذكر فيها باعتزاز وقتا شاهد فيه إبستين وهو يغوي امرأة على ما يبدو.عارضة أزياء.تم العثور على اسمها في دفتر إبستين الأسود وفي سجلات طائرة إبستين الخاصة.شخصية اجتماعية في نيويورك.تبادل فاركاس رسائل بالبريد الإلكتروني مع إبستين بشأن ترامب والنائب العام آنذاك ويليام بار في عام 2019.مصفف شعر المشاهير.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود وفي سجلات طائرة إبستين الخاصة.دوقة يورك.تم العثور على اسمها في دفتر إبستين الأسود وفي سجلات طائرة إبستين الخاصة. أقرض إبستين زوجة الأمير أندرو آنذاك 18 ألف دولار لتسوية بعض الديون.فنان، ومدير تنفيذي سابق في ديزني.مساهم في كتاب أعياد ميلاد إبستين.ممثل، ومنتج، ومخرج.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.منتجة أوبرا.التقت صديقة إبستين السابقة به من خلال شركة بير ستيرنز (Bear Stearns) حيث كانت تعمل شريكة في السابق.رئيس تحرير مجلة فوربس.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.مصمم أزياء.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، وممول أعمال خيرية.كانت العلاقة بين إبستين وجيتس معروفة منذ سنوات، ولكن في عام 2023، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" قصة جديدة عن علاقتهما. ذكرت الصحيفة أن غيتس أقام علاقة غرامية مع لاعبة بريدج تدعى ميلا أنتونوفا في أوائل عام 2010 وأن إبستين حاول استغلال معرفته بالوضع ضد المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت.فيزيائي.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود. مساهم في كتاب أعياد ميلاد إبستين. في عام 1969، فاز جيل-مان بجائزة نوبل. في عام 2003 قال لمجلة فانيتي فير: "هناك دائماً سيدات جميلات في الجوار" عندما يذهب لتناول العشاء في منزل إبستين.المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة "غيتي إيميجز".تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.شخصية مؤثرة في الاتصالات.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.كاتب.يقول غلادويل الآن: "دعيت إلى مؤتمر تيد ربما في عام 2000 (لا أتذكر)، ووعدوا بشراء تذكرة طائرة لي إلى كاليفورنيا". "ثم في اللحظة الأخيرة قالوا: 'وجدنا لك وسيلة نقل على متن طائرة خاصة بدلاً من ذلك'. على حد علمي، كان هناك حوالي اثني عشر شخصا من حضور مؤتمر تيد على متن الطائرة. لا أتذكر الكثير غير ذلك، باستثناء أنني كنت مرتبكا بعض الشيء بشأن من هو هذا الرجل إبستين ولماذا كنا جميعاً على متن طائرته".مدير تنفيذي في روتشيلد.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.رئيس مجلس إدارة بير ستيرنز، وراعي إبستين الأول.كان جرينبرغ أيضاً أحد المساهمين في كتاب أعياد ميلاد إبستين.شخصية اجتماعية.تم العثور على اسمها في دفتر إبستين الأسود.الرئيس التنفيذي لـ سالومون براذرز (Salomon Brothers).تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.ممثل شهير.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.ممثلة كوميدية.حضرت هاندلر عشاء في منزل إبستين الفخم للأمير أندرو في عام 2010. قالت لاحقا: "كانت مجرد إحدى تلك الليالي الغريبة".شخصية اجتماعية.واعد إبستين هاسكل، إحدى أقرب صديقات دونالد ترامب. قالت هاسكل لصحيفة ديلي ميل في عام 1992: "لم يتحدث جيفري عن ماضيه، رغم أنه ادعى أنه كان عازف بيانو في حفلات". "أخبرني أنه كان جاسوساً استأجرته الشركات للعثور على مبالغ كبيرة من الأموال التي تم اختلاسها."فيزيائي.في عام 2006، زار العقل الأكثر شهرة في العالم جزيرة ليتل سانت جيمس الخاصة بإبستين، والتي عُرفت باسم "جزيرة المتحرشين بالأطفال". تم تصوير هوكينغ، الذي كان في منطقة الكاريبي لحضور مؤتمر، في حفل شواء على الجزيرة وعلى متن غواصة في جولة. وفقاً لصحيفة التلغراف، "يُقال إن إبستين دفع لتعديل الغواصة من أجل البروفيسور هوكينغ، الذي لم يسبق له أن كان تحت الماء من قبل".مُرشد ومحتال.أوضح جيمس دي والش في دليلنا لعام 2019: إبستين عمل في شركة تاورز المالية (Towers Financial Corporation) التابعة لهوفنبرغ. اتهم هوفنبرغ لاحقا إبستين بأنه كان شريكه في أكبر عملية احتيال بونزي في ذلك الوقت (460 مليون دولار)، زاعماً أن إبستين كان "المهندس الأعمق" لهذه المؤسمرة وأن ثروته بنيت على هذا الاحتيال المالي.ممثل شهير.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.ممثلة شهيرة.تم العثور على اسمها في دفتر إبستين الأسود.عارضة أزياء وممثلة.تم العثور على اسمها في دفتر إبستين الأسود.كاتب سير ذاتية الأكثر مبيعا، ومحرر سابق لمجلة "تايم".تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.موسيقي.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.رئيس وزراء نرويجي سابق.ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إحدى ضحايا إبستين قالت إنه أراها رسائل بريد إلكتروني تبادلها مع ياغلاند، موضحاً أنه يريد منها مقابلته. في مراسلات إبستين مع ياغلاند في عام 2018، عندما كان ياغلاند أميناً عاماً لمجلس أوروبا، اقترح إبستين أن يضع ياغلاند مسؤولين روسا كبارا على اتصال به، وقال ياغلاند إنه سيفعل وشكره على "أمسية جميلة".صانع أفلام.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.ملياردير.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود وفي سجلات طائرة إبستين الخاصة.وريثة.تم العثور على اسمها في سجلات طائرة إبستين الخاصة.صحفي إشاعات لـ "بيج سكس" (Page Six).تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.الأولى السابقة لجزر فيرجن الأمريكية.ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه وفقاً لملفات المحكمة التي قدمتها جي بي مورغان تشيس ردا على الدعوى المدنية المرفوعة ضد البنك من قبل جزر فيرجن الأمريكية، يُزعم أن سيسيل دي جونغ بدأت العمل لدى إبستين اعتبارا من عام 2000 واستمرت في العمل لصالحه عندما كان زوجها، جون دي جونغ، حاكماً للإقليم الأمريكي (من 2007 إلى 2015). وتزعم ملفات المحكمة أيضا أن سيسيل دي جونغ ساعدت في ترتيب تأشيرات الدخول لبعض ضحايا إبستين.مساعدة سابقة لإبستين.تم العثور على اسمها في دفتر إبستين الأسود وفي سجلات طائرة إبستين الخاصة.مدافعة عن حقوق الإنسان.تم العثور على اسمها في دفتر إبستين الأسود.سكرتير الصحة.قام بالسفر على متن طائرة إبستين عدة مرات.عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.تم العثور على اسمه ورقم هاتفه المنزلي في دفتر إبستين الأسود.رائد أعمال في مجال رحلات السفاري الفاخرة.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق، ووزير خارجية سابقا.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود. حسب مجلة "نيويورك": "تشمل الأرقام السبعة المدرجة لكيري في دفتر عناوين إبستين الخط المباشر لحملته الرئاسية."وزير خارجية أمريكي ومستشار الأمن القومي سابقا.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود. أحد أشهر ممارسي السياسة الواقعية (Realpolitik) القاسية في القرن الماضي، عمل كيسنجر في مجلس العلاقات الخارجية مع إبستين.ممولة أعمال خيرية.عمل إبستين وكيسنجر في مجلس أمناء جامعة روكفلر جنبا إلى جنب مع الحائز جائزة نوبل جوزيف غولدستين، والشخصية الاجتماعية بروك أستور، والملياردير تكساس روبرت باس.تاجرة مقتنيات فنية.أخبرت مجلة فانيتي فير في عام 2003 أن إبستين عاش كـ "مهراجا عصري" ووصفت مساوماته على أسعار المقتنيات الفنية بأنها "شيء أشبه بمشهد من فيلم ماد ماكس: بيوند ثندردوم".ثري كبير.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.عالم نفس من جامعة هارفارد.تم العثور على اسمه في دفتر إبستين الأسود.عالم كونيات.كان إبستين مانحاً رئيسيا لبرنامجه في جامعة ولاية أريزونا، وتعاون كراوس مع الممول لاستضافة مؤتمر للحائزين جائزة نوبل