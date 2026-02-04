"جنس جماعي وراقصات استعراضيات".. فضيحة جديدة مدوية تطال الأمير السابق أندرو وجيفري إبستين

كشفتأنوالمجرم الجنسيطلبا من“الانخراط في أفعال جنسية متنوعة” داخل منزل إبستين بولايةوجاء في رسالة نُشرت ضمن، أن محامي المرأة (لم يُكشف عن هويتها) أفادوا بأنه عُرض عليها مبلغمقابل الرقص، وبعد أدائها طُلب منها من قبل إبستين وأندرو مونتباتن-ويندسوروذكر المحامون أن المرأة لم تتحصل على المبلغ الموعود، وأنها اختارت إبقاء اللقاء المزعوم الذي يعود إلىطيّ الكتمان، مقابل دفع مبلغ قدره، معتبرين أنها “عوملت كعاهرة”. وقد تواصلتمع مونتباتن-ويندسور للتعليق، علما أنهارتكاب أي مخالفات.وأوضحت الرسالة، المؤرخة في، أن المرأة وراقصات استعراضيات أخريات من(Rachel's Strip Club) في، نُقلن بسيارات خاصة إلى منزل إبستين، حيث عُرض عليهن مبلغمقابل الأداء.وتدعي الرسالة أن المرأة رأتخلال الحفلة، وبدا أن بعضهن. وأضافت الوثيقة أنه بعد وصولها تم توجيهها إلى الطابق العلوي حيث قدّمها إبستين إلىوجاء في نص الرسالة:“ثم رقصت موكلتي للرجلين، وتجردت من ملابسها حتى لم يبقَ عليها سوى حمالة صدر وسروال داخلي. ثم أخبر إبستين والأمير أندرو موكلتي بأنهما يريدان ممارسة الجنس الجماعي. وأوضحت أنها استُؤجرت للرقص فقط، وليس لممارسة الجنس. غير أن إبستين قال إنهما سيدفعان لها لاحقا، وأقنعاها بالانخراط في أفعال جنسية متنوعة”.وبحسب الرسالة، فبعد انتهاء الواقعة، دُعيت المرأة للقيام برحلة معهما إلى، لكنها رفضت، مؤكدة أنها لم تتحصل سوى علىمن أصلتم الاتفاق عليها.وأفاد المحامون بأن المرأة لم تتقدم سابقا بهذه الادعاءات لأنها، وجاء في الرسالة:، دون توضيح ما إذا تمت تسوية هذا الادعاء قانونيا من عدمه.ويواجهضغوطا متزايدة للإدلاء بشهادته بشأن علاقته بالمجرم الجنسي المدان الراحلكما تضمنت أحدث دفعة منالصادرة عنصورا يُعتقد أنها تُظهر الأمير السابق في وضع مخل، وهو ما زاد من حدة الجدل.ويُذكر أن مونتباتن-ويندسور واجه في السابق اتهامات، نفاها مرارا، بالاعتداء الجنسي علىعندما كانت قاصرا، قبل أن يُعلن عنبين الطرفين فيلإنهاء دعوى مدنية.