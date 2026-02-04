Babnet   Latest update 21:26 Tunis

منوبة: انخفاض منسوب مياه وادي مجردة بعد أن شهد ارتفاعا مهما أمس

<img src=http://www.babnet.net/images/6/Innondation_Mjez_Elbab_04.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 21:26
      
 انخفض منسوب وادي مجردة، اليوم الأربعاء، على مستوى ولاية منوبة، بعد أن شهد ارتفاعا مهمّاأمس الاثنين، وخاصة على مستوى جزئه المار بمنطقة الحلفاوي بالبطان دون أن يشكل أي خطورة، وكان تدفق سيول المياه عاديا، وفق تأكيد مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة  لصحفية "وات" التي عاينت وضعية الوادي.

كما ظلّ مجرى الوادي ضمن حدوده الطبيعية ودون تأثير على المناطق المحيطة، وذلك بعد امتلائه من روافده من تستور ومجاز الباب والسلوقية والهريّ، وزيادة كمية المياه المتدفقة فيه والتي انعكست بشكل مباشر على قوة  السيلان.  

وقد أخذت الجهة جميع الاحتياطات الاستباقية الضرورية منذ أمس، ودعت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في بلاغ أصدره والي الجهة، المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم المجازفة بعبورها وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات والمعدات.
وأكدت، في نفس البيان، على ضرورة اتخاذ تلك الاحتياطات، تحسبا لنزول كميات من الأمطار خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الإيرادات الواردة من الحوض الساكب لوادي مجردة، ما ينجر عنه ارتفاع منسوب المياه بوادي مجردة وروافده. من جهته، عاين والي الجهة محمود شعيب أمس منسوب المياه  بسد العروسية، وهو لا يمثّل سدّ تعبئة بل حاجز مائي لتعلية مستوى الماء المزود لقنوات سطحية ولمركب غدير القلة لانتاج المياه. 
يذكر ان وادي مجردة يشهد أشغالا متواصلة تشمل الجهر واقامة حواجز ترابية على ضفتيه، واعلاء الأجزاء المنخفضة منه وذلك في الجزء المار بمدينة الجديدة حاليا، وضمن المشروع  الوطني للحماية من الفيضانات بوادي مجردة الهادف الى تحسين تدفق المياه وحماية المدن الواقعة على ضفافه على طول مساره.
الأربعاء 04 فيفري 2026 | 16 شعبان 1447
