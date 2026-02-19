جمعية قرى س و س تطلق حملة "قفة رمضان ديجيتال" لدعم 9 آلاف طفل وأسرهم

أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS حملة "قفة رمضان ديجيتال"، بهدف دعم 9 آلاف طفل فاقد للسند العائلي، إضافة إلى أسرهم التي يتجاوز عددها 1850 أسرة.وأكدت الجمعية، في بلاغ صحفي، أن هذه المبادرة تعتمد على آلية تحويلات مالية مباشرة لفائدة المستحقين، بما يكرّس مبادئ الشفافية المالية. كما دعت المواطنات والمواطنين داخل تونس وخارجها، إلى جانب المؤسسات والشركات الوطنية، إلى المساهمة في الحملة عبر التبرع الرقمي بواسطة البطاقات البنكية من خلال موقعها الرسمي.وأضافت أن قانوني المالية لسنتي 2020 و2026 يمنحان الشركات والأشخاص امتيازا جبائيا هاما يتمثل في طرح كامل التبرعات الموجهة لفائدة الجمعية من قاعدة الضريبة على الدخل، دون سقف أقصى.وتتواجد الجمعية في عدد من مناطق الجمهورية، وقد فتحت مؤخراً فروعاً جديدة لها في 12 ولاية، كان آخرها بمدنين وجربة، وذلك في إطار سعيها إلى تقريب خدماتها من مستحقيها، ودعم جهود الدولة في المجال الاجتماعي، وتمكين الأسر الأكثر احتياجاً.