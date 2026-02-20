Babnet   Latest update 11:14 Tunis

الدورة 14 من مهرجان ليالي السليمانية: صوفية صادق في الافتتاح وشكري بوزيان في الاختتام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69982a82867707.20009605_jignkmqphelfo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 20 Février 2026 - 10:32
      
تلتئم الدورة الرابعة عشرة من مهرجان ليالي السليمانية من 8 إلى 14 مارس 2026، وتُفتتح بسهرة تحييها الفنانة صوفية صادق، في عرض يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.



وتتضمن البرمجة، التي أعلنت عنها دار الثقافة السليمانية، سبع سهرات فنية تتراوح بين الطرب والإنشاد. فإلى جانب سهرة الافتتاح، يحتضن فضاء السليمانية بالمدينة العتيقة يوم الاثنين 9 مارس عرضًا تحييه الفنانة شروق السوداني رفقة مختبر الموسيقى بالسليمانية، بمشاركة أميمة الحوات وسحر مزيد.

ويحيي الفنان أحمد الشريف مساء الثلاثاء 10 مارس سهرة بعنوان «فلاش باك»، فيما يخصص مساء الأربعاء 11 مارس للمنشد أحمد جلمام في عرض يحمل عنوان «هيام… عشق القلوب».


ويكون الموعد يوم الخميس 12 مارس مع سهرة تونسية يحييها مختبر السليمانية بقيادة مهدي السويحلي وبإمضاء الفنان نذير البواب.

وتحت عنوان «سهرة من الزمن الجميل» يحيي الفنان عباس مقدم عرض الجمعة 13 مارس، قبل أن تختتم الدورة مساء السبت 14 مارس بسهرة تكريمية يحييها الفنان شكري بوزيان.

ويُنظم مهرجان ليالي السليمانية من قبل دار الثقافة السليمانية بمدينة تونس العتيقة، بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، وبدعم المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وإدارة الموسيقى والرقص.
