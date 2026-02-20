الدورة 14 من مهرجان ليالي السليمانية: صوفية صادق في الافتتاح وشكري بوزيان في الاختتام

تلتئم الدورة الرابعة عشرة منمن 8 إلى 14 مارس 2026، وتُفتتح بسهرة تحييها الفنانة، في عرض يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.وتتضمن البرمجة، التي أعلنت عنها، سبع سهرات فنية تتراوح بين الطرب والإنشاد. فإلى جانب سهرة الافتتاح، يحتضن فضاء السليمانية بالمدينة العتيقة يوم الاثنين 9 مارس عرضًا تحييه الفنانةرفقة مختبر الموسيقى بالسليمانية، بمشاركةويحيي الفنانمساء الثلاثاء 10 مارس سهرة بعنوان «فلاش باك»، فيما يخصص مساء الأربعاء 11 مارس للمنشدفي عرض يحمل عنوان «هيام… عشق القلوب».ويكون الموعد يوم الخميس 12 مارس مع سهرة تونسية يحييها مختبر السليمانية بقيادةوبإمضاء الفنانوتحت عنوان «سهرة من الزمن الجميل» يحيي الفنانعرض الجمعة 13 مارس، قبل أن تختتم الدورة مساء السبت 14 مارس بسهرة تكريمية يحييها الفنانويُنظم مهرجان ليالي السليمانية من قبلبمدينة تونس العتيقة، بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، وبدعم