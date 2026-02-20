30.4 مليار دينار قائم القروض البنكية الموجهة للأفراد أواخر 2025

قروض السكن تسجل نموًا سلبيًا



تنقيح قانون “سنيت” لدعم السكن المملك



ارتفاع قروض تحسين المسكن



قروض الاستهلاك والسيارات



القروض الجامعية… حصة محدودة



بلغ قائم القروض البنكية غير المهنية الموجهة للأفراد في تونسمع نهاية ديسمبر 2025، مقابلفي أواخر ديسمبر 2024، أي بزيادة قدرها، وفق بيانات نشرهاوفي قراءة لمجمل المؤشرات، أفاد المحلل الماليبأن حجم القروض البنكية الممنوحة للأفراد سجل حالة من الاستقرار النسبي بنهاية السنة الماضية، رغم التباين بين مكونات القروض.أبرز ما لفت الانتباه يتمثل في تطور، التي تُعد الجزء الأكبر من إجمالي القروض غير المهنية، إذ بلغتفي أواخر ديسمبر 2025، مقابلبنهاية ديسمبر 2024.وباحتساب التطور الصافي للقروض (قروض مسددة وأخرى جديدة)، سجلت قروض السكن، وهو أول نمو سلبي يسجل منذ سنة 2011.وأرجع النيفر هذا التراجع إلى الأزمة التي يعيشها قطاع السكن في تونس، مشيرًا إلى أن جزءًا هامًا من التونسيين أصبح غير قادر على الحصول على تمويلات بنكية لاقتناء مسكن، في ظل تراجع القدرة على التداين، وتوجيه الأولويات نحو نفقات المعيشة اليومية والتعليم والصحة، في انتظار مزيد انخفاض نسب الفائدة.وأكد أنأصبح ضرورة ملحّة، في صميم التوجهات الاجتماعية للدولة.في السياق ذاته، تمت المصادقة مؤخرًا على تنقيح القانون الأساسي للشركة العقارية للبلاد التونسية، بهدف تمكين شريحة أوسع من التونسيين من الحصول على مساكن بأسعار تراعي قدرتهم الشرائية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي شدد على ضرورة استعادة هذا النوع من السكن.بلغ قائم قروض تحسين أو إعادة تهيئة المسكن مع نهاية ديسمبر 2025 نحو، مسجلًا زيادة بـمقارنة بديسمبر 2024.ويفسر هذا التطور، وفق النيفر، بتوجه عدد من الأسر إلى تحسين مساكنها عبر التوسعة أو إضافة طابق جديد، كحل بديل في ظل صعوبة اقتناء مسكن جديد. كما أشار إلى أن الجيل الجديد بات يجد صعوبة أكبر في النفاذ إلى القروض المخصصة لشراء مساكن جديدة.ولفت كذلك إلى لجوء بعض المقترضين إلى توجيه قروض تحسين المسكن لأغراض استهلاكية.بلغ قائم القروض الموجهة للاستهلاكمع نهاية السنة الماضية، بزيادة قدرهامقارنة بديسمبر 2024، وإن بوتيرة أقل من حيث الحجم.ورغم تخفيض نسبة الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي، اعتبر النيفر أن نسب الفائدة البنكية المعتمدة ما تزال مرتفعة، ولا تشجع بما يكفي على الاقتراض. وأوضح أن انتهاج سياسة نقدية أقل صرامة خلال 2026 قد يمنح دفعًا إضافيًا للاستهلاك.أما قروض اقتناء السيارات، فقد بلغتأواخر ديسمبر 2025، بزيادة قدرهامقارنة بنهاية 2024.تمثل القروض الجامعية جزءًا ضئيلاً من إجمالي قائم القروض البنكية، إذ بلغت مع نهاية 2025 نحوويُعزى الإقبال عليها إلى توجه عدد من الأسر نحو الاستثمار في تعليم أبنائها، خاصة في القطاع الخاص، في ظل تزايد الطلب الخارجي على الكفاءات التونسية في قطاعات حيوية.