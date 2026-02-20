دفع التعاون التونسي الأمريكي في القطاعات الراجعة بالنظر لوزارة الصناعة

تناول لقاء جمع،اليوم الجمعة 20 فيفري 2026، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بسفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس بيل بازي، سبل التعاون في القطاعات المتصلة بالصناعة خاصة مكونات الطائرات والصناعات الإلكترونية والميكانيكية والخزف والسيراميك.وتناول الجانبان،خلال اللقاء، آفاق دفع صادرات زيت الزيتون التونسي المعلب والترويج لجودة زيت الزيتون التونسي في السوق الأمريكية.كما تم التطرق إلى تدعيم التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع من خلال تطوير مشاريع الطاقة والطاقات المتجددة ودعم الاستثمار والبحث العلمي في قطاع المناجم.ونوهت الوزيرة بأهمية روابط الصداقة والتعاون الاقتصادي المثمر مع الجانب الأمريكي والذي تطور في السنوات الأخيرة من خلال إنجاز مشاريع مشتركة، مشيرة إلى حرص مصالح الوزارة على توسيع قاعدة الشراكة والاستفادة من الخبرة الأمريكية في تطوير مشاريعها المستقبلية.من جانبه، أشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالكفاءات التونسية خاصة المهندسين والتقنيين، معربا عن استعداد بلده لتطوير الاستثمار في تونس.امام